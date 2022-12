Amazon: OFFERTACCIA del weekend per l'EPICO mouse Logitech Lightspeed

Il pluripremiato mouse da gaming Logitech G703 Lightspeed è in super offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre, complice un crollo indescrivibile del prezzo che ti fa risparmiare subito 67€ sul normale prezzo di vendita. Infatti, con uno sconto del 56%, il mouse del colosso hi-tech può essere tuo ad appena 52€ con tanto di spedizioni rapide in appena 1 giorno.

Osannato dai gamer di mezzo mondo per la sua eccellente ergonomia che ti permette di utilizzarlo per tantissime ore al giorno senza stancare la mano o il polso, Logitech G730 Lightspeed gode della presenza di numerose funzionalità appositamente sviluppate per dare una marcia in più ai videogiocatori.

Il mouse da gaming Logitech G703 Lightspeed crolla di prezzo su Amazon

La specifica più importante del mouse è senza ombra di dubbio il sensore HERO 25K, l’unico con un tracking super preciso su ogni superficie con 25.600 DPI max e non solo. Il mouse dispone anche della nuova tecnologia di connessione wireless per un’esperienza di gioco senza l’ingombro dei fili continuando ad assicurarti tantissime ore di autonomia, mentre i due tasti laterali (che si aggiungono ai classici frontali e a quello centrale per il cambio rapido dei DPI) possono essere configurati a tuo piacimento tramite l’app multi-piattaforma.

Coas stai aspettando? Metti subito nel carrello il super apprezzato e popolare mouse da gaming di Logitech fintanto che può essere tuo con il 56% di sconto. Se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.