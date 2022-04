Amazon, occasioni nascoste: 17€ per uno smartwatch ECCEZIONALE

Lo smartwatch che cercavi, al prezzo che non speravi, te lo offre Amazon. Si tratta di una delle tante occasioni nascoste che puoi trovare sulla piattaforma. Questa però è più ghiotta che mai. Infatti, non solo ti permette di portare a casa un ottimo device a 17€ circa appena – quindi a metà prezzo – ma hai anche la possibilità di godere di spedizioni rapide e gratis, offerte dai servizi Prime.

Un wearable bello esteticamente, oltre che molto completo. A questo prezzo, sono certa che durerà pochissimo. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “R8WH3ICZ”. Le spedizioni sono rapide e gratis e, se sarai veloce, potrai scegliere fra colori diversi.

Amazon giù pesante: ottimo smartwatch a 17€

Un wearable perfetto da abbinare a qualsiasi outfit, grazie al suo stile super sobrio. L'ampio display in cassa squadrata ti permette di avere sempre sotto controllo notifiche, avvisi e promemoria. Basta uno sguardo e non servirà più prendere in continuazione lo smartphone.

Dalla sua, un monitor avanzato per la salute. Controlla costantemente il battito cardiaco, rileva la qualità del riposo notturno e – se utilizzato da una donna – permette anche di monitorare le diverse fasi del ciclo mestruale.

Ancora, si tratta di un valido alleato per l'attività sportiva. Puoi usarlo senza problemi come activity tracker e tenere sotto controllo passi, distanza e calorie ogni giorno.

Per finire, dalla sua c'è una serie di funzionalità aggiuntive come la personalizzazione del quadrante, ma anche il controllo della musica e le previsioni meteo.

Insomma, uno smartwatch interessante, che a questo prezzo è un vero e proprio affare. Non perdere l'occasione Amazon del momento, risparmia il 50% e portalo a casa a 17€ circa appena. Tutto quello che devi fare è metterlo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “R8WH3ICZ”. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii rapido.ù