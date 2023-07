Amazon NON aspetta il Prime Day: 5 gadget WOW con sconto 50% (da 10€ a 19€)

Se Amazon non aspetta il Prime Day per offrirti sconti pazzeschi del 50%, perché non approfittarne? Sfrutta il coupon, spendi la metà e fai ottimi affari! Abbiamo selezionato 5 occasioni imperdibili, con una spesa che non supera i 19€. Inoltre, se sei abbonato ai servizi Prime, godi anche di spedizioni veloci e gratuite.

Attenzione: per approfittare delle promozioni, e quindi fare grandiosi affari, devi spuntare il coupon in pagina, esattamente come nell’immagine d’esempio seguente. Se non lo vedi, e quindi non hai modo di attivarlo, allora purtroppo la promozione è già finita.

Con questo accessorio geniale, da una sola porta accendisigari, ottieni: 2 porte accendisigari, 2 porte di ricarica e alimentazione USB A e 1 porta di ricarica super rapida USB C. Prendilo a 13,50€ soltanto.

Bello, comodo e utile. Questo sistema di ricarica wireless doppio puoi usarlo con due prodotti in contemporanea. Accaparratelo a 9,99€.

La comodità di avere sempre a disposizione un avvitatore elettrico ricaricabile non ha prezzo. Usalo per tutti i tuoi lavori di fai da te, a disposizione hai anche un sacco di inserti già pronti all’uso. Prendilo a 12,50€ appena.

Un comodo monitor della qualità dell’aria, dotato di batteria ricaricabile, che ti permetterà di avere i valori più importanti sempre sotto controllo ( CO2, TVOC e HCHO). Prendilo a 18,99€ soltanto.

Grazie a questo accessorio geniale, in un attimo la tua auto sarà dotata di un comodissimo sistema di vivavoce, che funzionarà anche da comodo supporto per smartphone. Utilissimo, funziona tramite batteria integrata ricaricabile: nessun vincolo dei cavi. Prendilo a 9,99€ appena.

Visto che ghiotti affari puoi fare ancora prima che inizi l’Amazon Prime Day? Questi prodotti sono tutti a metà prezzo adesso e costano niente! Spunta il coupon, completa i tuoi ordini e ricevili con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.