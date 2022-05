Su Amazon ci sono offerte che risultano migliori di altre e molto più interessanti. Il problema però è che durano solo poche ore, spesso nemmeno un giorno. Per questo motivo, è necessario sapere dove trovarle, scovarle e approfittarne subito. In questa guida troverai le più ghiotte occasioni della giornata, con risparmio assicurato. Spesso ci sono promo lancio, quindi ancora più convenienti.

Su tutti i prodotti, gli abbonati ai servizi Prime (che puoi provare gratis per 30 giorni e senza vincoli) godono di spedizioni rapide e gratuite, in pochissimo tempo. Spesso la consegna è prevista per il giorno successivo all’acquisto. Dai un’occhiata alla selezione che trovi di seguito, ci sono le migliori occasioni di oggi 23 maggio, disponibili a tempo super limitato.

Amazon offerte: De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG (2022)

Il nuovo condizionatore portatile del celeberrimo brand è compatto, consuma pochissimo ed ha le ruote per portarlo ovunque. Climatizza fino a 60 ore ed è dotato anche di funzione umidificatore. In promo lancio, risparmi 100€, ma solo per pochissimo.

Prendilo in sconto a 399€ invece di 499,99€.

Amazon offerte: Oral-B Pro 2 Spazzolino Elettrico

La pulizia dei denti diventa più semplice ed efficace, oltre che totalmente senza fili. Infatti, questo strumento di pulizia è dotato di batteria integrata ricaricabile. Normalmente ben più costoso, questo modello di Oral-B è perfetto anche in viaggio. Infatti, arriva in confezione con una pratica custodia che semplifica il trasporto.

Risparmia il 50% e ordinalo a 39,99€ invece di 79,99€.

Offerte Amazon: OPPO Band Sport

Un ottimo activity tracker, dotato di display AMOLED a colori e un sacco di funzioni. Sfruttalo per lo sport, grazie alla certificazione 5ATM, puoi immergerlo in acqua senza problemi. Naturalmente, è anche un valido alleato per la salute e ti permette di gestire velocemente le notifiche dal polso.

Prendilo risparmiando il 52% a 23,99€ invece di 49,99€.

Offerte Amazon: presa smart con luce da notte

Un presa intelligente, per collegare a Internet qualsiasi dispositivo tu abbia in casa, con anche una luce da notte integrata. Non serve un hub da comprare a parte, puoi direttamente collegarla a Internet e non ci sono applicazioni specifiche per comandarla, bastano gli assistenti vocali Alexa o Google Home.

Portala a casa a 8,99€ invece di 11,99€.

Amazon offerte: Fitbit Lux

Il lusso al polso con questo smartband in sconto del 34% solo per pochissime ore ancora. Un concentrato di tecnologia che è anche super elegante e di design. Fino a 5 giorni di autonomia per sfruttare al massimo tutte le sue funzionalità. Completo sotto ogni punto di vista, arriva da un brand leader nel settore, che non ha bisogno di presentazioni.

Accaparratelo a 99€ invece di 149,95€.

Amazon offerte: Hoover H-Free 100 HF122RH

Un ottimo aspirapolvere senza fili, dotato di tecnologia ciclonica e un’ottima autonomia energetica che arriva fino a 40 minuti. Perfetto per il pavimento, ma anche per altre superfici, basta un attimo per farlo diventare super portatile e usarlo – ad esempio – anche in macchina.

Prendilo in sconto a 119,90€ invece di 149,99€.

Offerte Amazon: decespugliatore con doppia batteria

Il momento di tenere in ordine il prato o il terreno, è adesso. L’erba alta è pericolosa, soprattutto se lasciata seccare, può diventare un pericolo per il rischio di incendi. I modelli di tagliaerba a batteria ormai si avvicinano molto, sotto il punto di vista delle prestazioni, a quelli a miscela. Questo dispositivo di Greenwork è acclamato nelle recensioni perché efficace e non costo. Adesso, puoi averlo a prezzo ancora più basso e in omaggio ricevi ben due batterie: non dovrai comprarle a parte.

Ordinalo adesso a 253,99€ invece di 299,99€.

Amazon offerte: Yankee Candle in giara grande

Le migliori candele profumate che ci siano in commercio, ma anche le più costose, solitamente. Quando però capitano occasioni come queste, sono imperdibili. La giara grande, quella che dura fino a 150 ore, la porti a casa a 23,99€. Profumo intenso e persistente, ottenuto con ingredienti naturali.

Prendila ora a 23,99€ invece di 32,90€.

Offerte Amazon: mini frigo per auto e casa

Un mini frigorifero, con capienza di 4 litri, perfetto da usare in casa, ma anche in auto, in campeggio e non solo. Ovunque desideri, potrà tenere fresche le tue bevande, la frutta, lo yogurt e non solo. Dotato anche di funzione di riscaldamento, a questo prezzo è un affare.

Ordinalo ora a 39,09€ invece di 49,99€.

Offerte Amazon: racchetta anti zanzare

Un prodotto che in estate non può proprio mancare. Usa il potenziale di questo prodotto per liberarti dai fastidiosi insetti, che pungono, fanno male e impediscono di riposare correttamente. Dotato di batteria ricaricabile, e base di appoggio, è anche un oggetto di design. Se non l’hai mai usato, è il momento di provarlo.

Accaparratelo in sconto a 23,70€ invece di 278,99€.

Amazon offerte: Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm)

Uno smartwatch che non ha bisogno di presentazioni. Il miglior wearable in assoluto, nella sua sesta edizione. Questo modello specifico, è dotato di cassa molto grande, da ben 44 millimetri e di una colorazione unica: PRODUCT(RED). Si tratta della versione con cassa in alluminio e cinturino sportivo. A queso prezzo, è il complemento perfetto per il tuo iPhone.

Ordinalo adesso a 369€ invece di 469€.

