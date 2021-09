Amazon: MERCATINO TECH, il meglio della settimana a meno di 3€

Ormai è un appuntamento fisso quello con la nostra bancarella tech, che realizziamo andando a cercare le migliori occasioni nascoste su Amazon, quelle a prezzo più goloso in assoluto. Di seguito, troverai le migliori occasioni della settimana, tutto a meno di 3€.

Amazon: mercatino tech, riassunto della settimana

Il mio prodotto preferito, perché utile e geniale, resta sempre questo mini purificatore d’aria per automobili. Lo metti nella porta dell’accendisigari e lui occupera di rendere l’aria più leggera, fresca e priva di cattivi odori. Lo prendi a 1,39€ con spedizioni di 1,99€.

Il secondo gadget è un mouse, bello e di design. Un prodotto che usi senza fili ed è anche super compatto: puoi portarlo sempre con te e attaccarlo al PC quando serve. In dotazione, ricevi la chiavetta che ti permetterla di usarlo senza il vincolo di cavi. Il prezzo? Appena 2,99€ con spedizioni di 1,98€.

Il terzo sfizio tech a basso costo è un potente caricatore da parete, con ben 3 porte USB. Anche lui super compatto, lo porti ovunque e puoi ricaricare – o comunque alimentare – fino a 3 device in contemporanea. Dotato di ricarica rapida, lo porti a casa ad appena 2,04€ con spedizioni di 1,90€.

A seguire, sempre a tema USB, un utile splitter. Un oggetto da avere assolutamente, soprattutto sui portatili. Infatti, da una porta, con questo dispostivo, puoi ricavarne ben 3. Lo colleghi e sei subito pronto a utilizzarlo. Lo porti a casa a 0,99€ con spedizioni di 1,99€.

Per finire, un gadget che riesce a portare la produttività del tuo smartphone ai massimi livelli. Pensato per device con ingresso USB C, basta collegarlo e – immediatamente – avrai una porta USB standard da poter sfruttare in diversi modi. Ad esempio, per collegare una memoria esterna oppure altre periferiche. Il prezzo? Appena 1,65€ con spedizioni di 1€.

