Amazon, MERCATINO di Natale: 10 gadget tech a meno di 20€

Immagina di fare un giro per i mercatini di Natale. Fallo con lo smartphone e direttamente su Amazon. Ho selezionato 10 gadget tech, che puoi portare a casa a meno di 20€. Immergiti nello spirito da bancarella e dai un'occhiata a queste occasioni. Spedizioni assolutamente gratuite su tutti i prodotti.

Amazon: il mercatino di Natale, tutto a meno di 20€

Prima di guardare la lista, ricorda: si tratta di occasioni interessanti, ma naturalmente non sono prodotti top di gamma. A questo prezzo, sarebbe assurdo pretenderlo. SI tratta comunque di prodotti funzionanti e – sopratutto – quasi regalati con questi codici. Dai un'occhiata tu stesso!

Il primo è uno smartband, perfetto per il quotidiano. Notifiche, sport e salute sotto controllo. Super leggero e con ampio pannello da quasi 1″, non darà alcun fastidio al polso. Lo porti a casa a 10,70€.

Il secondo gadget è per quei terribili dolori al collo che ti prendono ogni tanto. Un massaggiatore tutto tecnologico, con diversi programmi e anche in grado di sprigionare calore: le 6 testine fanno pressione sui punti giusti per regalarti comfort immediato. Portalo a casa a 18€ circa appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “G9WQF7J8”.

Il terzo prodotto è un ottimo paio di auricolari true wireless di Lenovo con design in ear. Perfetti per il quotidiano e dotati di eccellente autonomia energetica. Non mancano i comandi touch e un'elegante custodia di ricarica. Li prendi a 14,99€: mettili nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “WBZ96HVL”.

Il quarto dispositivo è una bellissima lampada da scrivania, con accensione touch. Il suo tocco tech è dovuto alla presenza di un sistema di ricarica rapida wireless. Un 2 in 1 spettacolare, che prendi a meno di 13€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – usa il codice “QYBZ598K”.

Il quinto prodotto è uno spettacolo: trasforma il tuo smartphone in una fotocamera, con comoda impugnatura e tanto di pulsante per scattare foto. Bello, particolare e unico, lo prendi a 12,99€: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “L2ILE44P”.

Il sesto dispositivo è uno smartwatch bellissimo sotto il profilo estetico e ricco di funzionalità. Sport, salute e notifiche su un ampio display in cassa circolare. Compatibile con Android e iOS, lo porti a casa a 10,99€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – usa il codice “BBGCHWCS”.

Il settimo gadget è un anello smart. Un prodotto che indossi e – grazie al chip NFC integrato – puoi configurare come preferisci. Sfiorando i dispositivi compatibili, puoi inviare informazioni come biglietti da visita, siti Web, ma non solo. Puoi compiere una serie di azioni, sulla base delle tue esigenze. Questo gioiellino lo prendi a 4,99€ adesso: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “LWDZ7QP8”.

L'ottavo prodotto è un bellissimo e potente aspirapolvere compatto senza fili. Dotato di impugnatura ergonomica, puoi usarlo in casa, ma non solo: hai modo di usarlo in altri ambienti, come l'automobile. Buona potenza aspirante, prezzo minuscolo. Puoi averlo a 18€ circa: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “8FUPMKDA”.

Il nono dispositivo è una sveglia smart parte dell'ecosistema Xiaomi. Dotata display ad alta visibilità, è anche un ottimo termometro igrometro di precisione. La colleghi in Bluetooth allo smartphone e programmi ogni aspetto delle sveglie. Spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 17€ circa appena.

Per finire, una simpatica penna per la stampa 3D, perfetta per dare sfogo alla tua creatività. Un prodotto super semplice da utilizzare, perfetto anche per i più piccoli. Letteralmente, puoi rendere tridimensionale quello che diversamente disegneresti sul foglio. Lo porti a casa a 10,99€ appena. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “ZR8XEJ6T”.

Visto quante occasioni a meno di 20€ puoi trovare su Amazon? Proprio come se fossi al mercatino di Natale: scegli i tuoi gadget tech preferiti.