Della serie: questa è una di quelle offerte lampo che devi cogliere senza pensarci su troppo. L’ottimo smartwatch Cubot C3 è disponibile al prezzo assurdo di appena 28€ su Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochi pezzi e disposizione.

Lussuoso smartwatch in offerta super su Amazon

Il design non è l’unica cosa che conta, ma certamente l’occhio vuole la sua parte e questo wearable non è certo in difetto. La sua cassa tondeggiante, ben impreziosita di dettagli, ospita un ampio display dove poter leggere agevolmente le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai abbinato (sfruttando il Bluetooth e l’applicazione per Android e iOS).

Naturalmente, nonostante il suo appeal elegante, è anche il perfetto alleato per l’attività sportiva: ti basterà tenerlo al polso mentre fai sport per controllare i tuoi progressi. In ultimo, ma non per importanza, questo gioiellino è un valido aiuto per la salute: un vero e proprio monitor in grado di controllare il battito cardiaco, la qualità del riposo notturno e non solo.

Se approfitterai ora dell’offerta Amazon su questo interessante smartwatch, non solo lo pagherai appena 28€ circa, ma in omaggio riceverai anche il secondo cinturino, che ti consentirà di cambiare look ogni volta che lo desideri. Per concludere l’ordine prima che la promo finisca, devi solo collegarti all’inserzione di riferimento.

