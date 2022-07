Amazon l'ha fatta grossa: ecco le Esperienze Prime Day, limitatissime

In occasione del Prime Day 2022, Amazon lancia le Esperienze. Si tratta di eventi, anzi vere e proprie esperienze uniche, alle quali gli abbonati ai servizi Prime potranno partecipare acquistando i ticket in via esclusiva.

Tantissime le possibilità a disposizione, ma bisognerà essere veloce perché la disponibilità dei biglietti è super limitata. Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina ufficiale dell’evento.

Le Esperienze Prime Day di Amazon sono tutte da scoprire

Su Amazon sei abituato a comprare qualsiasi cosa, ma le emozioni probabilmente no. Fare shopping di esperienze è sicuramente un’occasione decisamente interessante. Soprattutto, ce n’è per tutti i budget. Infatti, i ticket partono da appena 13€ e arrivano a 250€ massimo. L’elenco di eventi e attività è decisamente lungo, eccoli tutti:

Live showcase a Milano con Jack Savoretti, per vivere un’esperienza musicale esclusiva con il cantautore italo-inglese

Live showcase a Milano con Sissi, una delle protagoniste più amate della ventunesima edizione di Amici

Meet & greet a Milano in collaborazione con Sony Music con Luca D’Alessio, in arte LDA, uno dei primi allievi della scuola di Amici ad aver vinto un disco di platino con l’inedito Quello che fa male

Concerto e backstage meet & greet con Il Pagante, per partecipare a una delle date del suo Summer Tour 2022 europeo

Evento di lancio della terza stagione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo” a

Milano, in compagnia di Luca Argentero, Cristina Marino, Salvatore Esposito,

Marco D’Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo (The Jackal), Rkomi e Irama

“Chi arriva Prime?” – Gara di Go-kart con Riccardo Dose, youtuber, instagrammer, attore e cantante che ha fatto dell’ironia la chiave del suo successo

Aperisushi con Angelica Massera al Ristorante La Botte di Ferro Fish & Sushi di Grottaferrata (Roma), dove gustare dell’ottimo sushi e creare un contenuto video personalizzato con la celebre presentatrice, attrice, comica e imitatrice.

Serata di binge watching della serie Amazon Original “The Marvelous Mrs. Maisel” con Emma Galeotti a Milano, per vedere in anteprima gli episodi della nuova, attesissima stagione

Moroccan experience con showcooking esclusivo e degustazione di specialità marocchine presso il Riad Majorelle Bistrot di Milano in compagnia di Mohamed Ismail Bayed, in arte Momo, content creator, autore, attore e podcaster

Torneo di padel con Rudy Zerbi e Alexa al Padel Club Tolcinasco (MI) per un pomeriggio adrenalinico e divertente, adatto sia per chi è alle prime armi, sia per chi è già esperto di questo sport

Percorso alla scoperta delle erbe officinali a Sprea (VR) con Erbecedario, piccola azienda italiana che produce rimedi naturali e prodotti erboristici, con soggiorno e cena presso Tenuta Le Cave a Tregnago (VR)

Laboratorio per apprendere i segreti dell’arte orafa a Bassano del Grappa (VI) con Lucchetta 1953, azienda familiare leader nella gioielleria in oro, con soggiorno e cena presso l’Hotel Ca’ Sette di Bassano del Grappa

Week-end di gusto tra le eccellenze emiliane con Emilia Food Love per vivere un percorso di piaceri e sensazioni indimenticabili nella regione che, più di tutte, rappresenta la “cucina d’Italia”

Volo in elicottero sulle terre del Barolo con passeggiata tra i vigneti, light lunch e degustazione di vino locale presso la Cascina Lo Zoccolaio a Barolo (CN).

Biglietti in area VIP allo stadio Diego Armando Maradona per assistere alla prima partita di campionato in casa della stagione 22/23 della SSC Napoli contro l’AC Monza

Per acquistare le esperienze è necessario essere abbonato ai servizi Prime. Le stesse saranno disponibili in vendita esclusivamente il 12 e 13 luglio. Nuove occasioni saranno rese disponibili ogni ora dalle 10 alle 18 durante ognuna delle due giornate. Come anticipato, la disponibilità dei ticket è super limitata ed è possibile accaparrarsene uno solo per ogni account. Per tutti i dettagli, puoi verificare la pagina ufficiale dedicata alle Esperienze Prime Day di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.