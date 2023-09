Amazon, le date UFFICIALI: ecco quando ci sarà la Festa delle Offerte Prime

Amazon ha ufficialmente svelato quando si terrà il prossimo gigantesco evento di shopping. A ottobre arriva infatti la “Festa delle Offerte Prime“, una 48 ore di folle shopping scontatissimo, dedicata a migliaia di prodotti. Ben 2 giorni durante i quali i soli clienti iscritti ai servizi Prime potranno risparmiare sui propri prodotti preferiti.

Amazon: arriva la Festa delle Offerte Prime, ecco quando

C’è anche l’Italia nel lungo elenco di paesi che saranno protagonisti dell’evento di shopping di ottobre, che partirà alla mezzanotte dal 10 e terminerà alle 23.59 dell’11. I prodotti scontati a disposizione saranno centinaia, di ogni categoria. Come anticipato, potranno partecipare all’evento – e beneficiare di tutti i vantaggi – solo i clienti iscritti ai servizi Prime. Per questo motivo, il momento è perfetto per ottenere 30 giorni di prova gratuita, esplorando tutti i vantaggi del pacchetto di servizi.

In vista della Festa delle Offerte Prime, Amazon ha anticipato alcune ghiotte occasioni che saranno attive ancora prima delle date previste per il momento di shopping scontato. Protagonisti principalmente i migliori articoli di elettronica dei brand di Amazon, ma non solo: anche moltissimi articoli di abbigliamento e la possibilità – per i nuovi clienti – di ottenere 4 mesi gratis di Music Unlimited.

Ormai è ufficiale, segna le date e tieni d’occhio i tuoi prodotti preferiti: il 10 e l’11 ottobre potresti avere modo di acquistarli a prezzi scontatissimi, grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon.

