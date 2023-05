Amazon lancia "Gesti" su Echo Show 8 e 10: come usarli per interagire con Alexa

Amazon continua a migliorare i suoi dispositivi per la domotica al fine di rendere Alexa più facile da utilizzare, anche senza comandi vocali o input touch su schermo. L’ultima novità è la funzionalità “Gesti” e permette proprio di interagire con l’assistente vocale proprietario con le mani, ma senza toccare i dispositivi Echo Show 8 ed Echo Show 10, caratterizzati da un grande display con fotocamera integrata.

I “Gesti” arrivano su Amazon Echo Show 8 e 10

Come annunciato dalla stessa società statunitense tramite comunicato stampa, la funzionalità ‘Gesti’ è un nuovo modo di interagire con Alexa, consentendo la disattivazione rapida di timer e sveglie semplicemente alzando la mano, rivolgendo il palmo verso la fotocamera di Echo Show 8 (2ª generazione) ed Echo Show 10 (3ª generazione).

Se quindi non potete toccare il display o non potete parlare direttamente con Amazon Alexa, basterà un’alzata di mano per interrompere notifiche o altre feature. Disponibile da oggi in Italia, può rivelarsi particolarmente utile per gli utenti con disabilità del linguaggio o mobilità limitata.

Ma come si attivano i Gesti? Molto semplicemente, bisogna recarsi sulle Impostazioni del proprio device Echo Show, per poi premere su “Opzioni del dispositivo” e, infine, su “Gesti”. Una volta attivata la funzionalità, l’alzata di mano diventerà sicuramente il vostro metodo preferito per interagire con Alexa.

Questa resta comunque solo una delle novità introdotte dal gigante dell’e-commerce e della domotica per i suoi device, al fine di fornire un’esperienza d’uso innovativa e intuitiva. Chissà quali altre feature sorprenderanno gli utenti nel corso dei prossimi mesi!