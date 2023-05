Echo Dot di 5ª generazione (2022) in super SCONTO a 49€ su Amazon

Oggi ti segnalo questa offerta che ti permette di avere uno dei dispositivi più amati e acquistati degli ultimi tempi a un prezzo davvero niente male. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Echo Dot di 5ª generazione (2022) a soli 49,99 euro, invece che 74,99 euro.

Grazie a questo sconto del 33% puoi avere un notevole risparmio e soprattutto un dispositivo intelligente che ti permette di comunicare con Alexa. Un modello innovativo in grado di collegarsi in modalità Bluetooth e con integrato un orologio digitale. A questo prezzo è un ottimo affare.

Echo Dot di 5ª generazione a un prezzo da favola

Il modello di 5ª generazione del 2022 di Echo Dot ha un audio migliorato che ti consente di ascoltare la musica con bassi profondi e alti più ricchi e cristallini. Anche la voce di Alexa è molto più precisa. Inoltre ha integrato uno schermo LED dove potrai guardare l’orario, le sveglie impostate, le previsioni del tempo, i titoli delle canzoni e molto altro.

Potrai associare i tuoi dispositivi intelligenti di casa e sfruttare al massimo le loro potenzialità. Puoi controllarli direttamente con la voce e impostare delle routine. Il nuovo design ti dà la possibilità di mettere in pausa i tuoi brani o posporre la sveglia con un semplice tocco sulla parte superiore. Allo stesso modo puoi disattivare il microfono per la tua privacy.

Davvero un’offerta da non lasciarsi scappare. Devi essere veloce perché ovviamente non potrà durare a lungo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Echo Dot di 5ª generazione (2022) a soli 49,99 euro, invece che 74,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.