Quando si tratta di approfittare di un'offerta lampo, come lo smartband a 5€ su Amazon, quanto sei veloce? Le spedizioni sono gratis, i pezzi a disposizione pochi, ma volevo che lo sapessi: nei meandri del colosso dell'e-commerce si nascondono affari che nemmeno immagini. Devi allenarti però: il vero risparmiatore professionista è veloce ed approfitta al volo delle occasioni come questa!

Amazon: occasione lampo, smartband a 5€

Il classico degli smartband, con ampio display a colori da quasi 1″, pronto ad affiancarti nella gestione delle notifiche ricevute sullo smartphone (Android o iOS) al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Il wearable che si occupa di tenere traccia le tue performance sportive, ma anche il dispositivo che ha a cuore la tua salute e si premura di misurare il battito cardiaco, ma anche stimare la pressione sanguigna e la qualità di ossigeno presente nel sangue.

Non mancano poi tutti i promemoria come quello relativo alla tempo in cui rimani seduto oppure al meteo o ancora – banalmente – alla sveglia.

Ciliegina sulla torta: lascialo al polso durante la notte e lui si occuperà di tenere traccia della qualità del riposo notturno. Non preoccuparti della batteria che si scarica, non serve metterlo in carica ogni sera: può durare fino a 1 settimana prima che l'autonomia energetica finisca.

Tutto questo, adesso lo porti a casa a 5€ con spedizioni gratis, seppure non rapide. Il tuo nuovo smartband può costare così poco su Amazon, sempre che le scorte non finiscano prima. Ti ripeto quindi la domanda: quanto sei veloce a cogliere le occasioni?

Hai bisogno di allenamento? Unisciti ai 17.000 risparmiatori professionisti già iscritti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch