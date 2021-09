Il tuo migliore affare Amazon del giorno lo fai con questo kit assurdo: una soundbar e un paio di auricolari Bluetooth, tutto insieme a 23€ circa appena. Lo sconto complessivo è del 65%, ma devi sapere come fare per ottenerlo. Non è complicato, segui le istruzioni a fine articolo.

Eccezionale bundle: soundbar e auricolari, tutto per 23€ appena

Il primo è è il prodotto perfetto da mettere sotto sotto il PC per avere un volume altissimo e un'ottima qualità audio. La connessione a cavo è semplicissima e il bello è che – frontalmente – hai due porte jack da 3,5 millimetri. Sai a cosa servono? A collegare rapidamente delle cuffie e/o un microfono: saranno sempre a portata di mano quando servono. Il design è decisamente bello e curato nei minimi dettagli, un gioiellino da non perdere, soprattutto con questa promozione.

Gli auricolari sono dello stesso brand della soundbar, l'affidabile marchio Bluedio. Un prodotto bello e rifinito, perfetto per l'utilizzo quotidiano. Il design in ear ti permetterà di indossarle senza la paura di perderle, nemmeno mentre fai sport. Dotate di Bluettoh 5.0, sono perfette per smartphone, tablet, PC e non solo.

Completa il tuo ordine per avere questi gioiellini a prezzo super da Amazon. Come fare? Semplicissimo:

spunta il coupon che trovi in questa pagina e poi metti la soundbar nel carrello;

metti gli auricolari nel carrello;

inserisci il codice sconto “NJNT96MZ”.

Completa rapidamente l'ordine e potrai godere anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Insomma, un bundle così – a 23€ circa appena – non lo trovi facilmente, approfittane adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

