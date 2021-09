Il tablet perfetto per chi ne ha bisogno, ma non vuole investire un patrimonio per comprarlo. Processore octa core, 4GB di RAM, 64GB di spazio di archiviazione, Android 10, WiFi, GPS e non solo. Prendi tutto a 99€ appena da Amazon: segui le istruzioni a fine articolo per riceve in omaggio, oltre a un sacco di accessori, anche una tastiera. Le spedizioni sono anche rapide e gratis.

Eccezionale tablet in gran sconto su Amazon

Un prodotto elegante sotto il profilo estetico, curato in ogni dettaglio e pensato per l'utilizzo in verticale o orizzontale. L'ho provato perché ne ho comprato uno per mio nipote, che ne aveva bisogno per la didattica a distanza.

Ti anticipo che è un tablet perfetto per: gestione documenti, videochiamate (microfono integrato), navigazione su Internet, fruizione di video, utilizzo di applicazioni. Insomma, studio, lavoro e svago. Non va bene per il gaming pesante, quello per cui lo abbiamo utilizzato noi, al massimo, è stato Roblox (che gira senza problemi) e qualche altro giochi di pari “pesantezza”.

Se il gaming non è il motivo per il quale cerchi un prodotto come questo, allora per tutto il resto – incluso un'ottima autonomia energetica – è il device che ti serve perché è valido sotto ogni punto di vista. Prestazioni che non mi aspettavo di questo livello, mi sono inizialmente lanciata nell'acquisto perché non avevamo un grande budget da investire all'improvviso.

In più, in omaggio ricevi una custodia, un pennino, una pellicola, un paio di auricolari e un caricatore. In più, per pochissimo, puoi ricevere anche una tastiera: accessori perfetti per completare la suite e godere del massimo della produttività. Guarda l'immagine seguente per scoprire cosa c'è in confezione.

Come vedi, manca la tastiera. Questo perché si tratta di un omaggio a parte, disponibile per un periodo limitato. Ottenerlo è semplicissimo, ecco come fare:

spunta il coupon in pagina e metti il tablet nel carrello;

metti la tastiera nel carrello;

prima di pagare, applica il codice “THIGPY8P”;

“THIGPY8P”; completa il tuo ordine subito perché la promozione è a tempo.

Tutti questi prodotti li porti a casa a 99€ circa appena da Amazon e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

