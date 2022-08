Amazon, la bomba del lunedì: friggitrice ad aria SMART maxi a 99€

No, non una qualsiasi. Questa friggitrice ad aria è di tipo smart ed è dotata di un cestello super ampio da ben 5,5 litri. Grazie alla cottura a 360 gradi, puoi cucinare praticamente qualsiasi cosa in poco tempo, ottenendo piatti gustosissimi e super leggeri.

Il suo cuore intelligente ti permette di gestire tramite smartphone praticamente qualsiasi aspetto del tuo nuovo – futuristico – elettrodomestico. Bellissima esteticamente, adesso da Amazon il gioiellino di Proscenic lo prendi a 99€ appena invece di 179€. Dovrai essere veloce però per approfittarne: completa l’ordine al volo per approfittarne e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Friggitrice ad aria smart a prezzo piccolissimo su Amazon

Un prodotto bellissimo esteticamente e super semplice da utilizzare. Grazie all’ampio display ed ai tasti rapidi di gestione, puoi ogni impostazione di cottura e non solo. Infatti, a disposizione hai ben 11 programmi per eseguire cotture specifiche in pochissimo tempo e con risultati eccezionali. Carne, pesce, patatine fritte, dolci, lievitati e non solo: dovrai solo decidere cosa ti va di mangiare.

Come anticipato, se lo desideri puoi anche gestire le cotture tramite il tuo smartphone, sfruttando l’apposita applicazione che Proscenic ha messo a punto per sistema operativo Android e iOS. Il software ti permette anche di scoprire anche un sacco di ricette per imparare a cucinare cose nuove. Con l’efficace metodo di cottura a 360 gradi, completi i piatti in molto meno tempo rispetto al forno tradizionale.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare con questa friggitrice ad aria smart a prezzo piccolissimo su Amazon. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Offerta a tempo limitato, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.