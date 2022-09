Amazon ha annunciato ufficialmente le Offerte esclusive Prime, un evento di due giorni dedicato alo shopping scontatissimo. Migliaia di prodotti disponibili nella vetrina virtuale delle offerte, fra i quali scegliere i propri preferiti. Un evento dedicato agli abbonati ai servizi Prime, grazie al quale sarà possibile persino anticipare lo shopping natalizio.

Tantissimi i brand noti protagonisti delle offerte, come GHD, iRobot, Oral B, Samsung e non solo. Numerose anche le categorie di prodotti in sconto. Ce n’è per tutti i gusti: moda, scasa, cucina, elettronica, animali domestici, giocattoli e gli amati dispositivi Amazon.

Entusiasmo da parte di Claudio Marchese, EU Product Manager Amazon Prime, che ha dichiarato:

“In Amazon siamo sempre alla ricerca di nuove idee per offrire ancora più valore ai nostri clienti Prime e le Offerte esclusive Prime sono un’ulteriore occasione per dare accesso ai nostri clienti a grandi risparmi sui prodotti dei brand che amano di più. “Dai prodotti per la cura della casa alla moda, spaziando per il beauty e l’elettronica, i clienti Prime potranno trovare un’ampia selezione di offerte e accedere, ancora una volta, solo al meglio dello shopping.”

La domanda principale però è: quando si terrà la maratona di shopping di ottobre?

Amazon, Offerte esclusive Prime: ecco quando si terranno

Il calendario è stato ufficializzato. L’evento partirà alla mezzanotte dell’11 ottobre e proseguirà fino alla fine della giornata del 12. Fra i paesi coinvolti (Austria, Canada, Cina,Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti) c’è naturalmente anche il nostro.

Cosa fare per essere pronti a prendere parte della mega campagna di shopping promozionale? Semplicemente, essere abbonato ai servizi Prime, che – oltre a spedizioni gratuite su migliaia di prodotti e accesso a offerte riservate come queste – mette a disposizione una marea di servizi aggiuntivi, che valgono complessivamente più del prezzo dell’abbonamento stesso. Chi non li avesse mai provati, può farlo completamente gratis per 30 giorni (qui tutti i dettagli).

Insomma, tieni d’occhio la vetrina delle offerte Amazon, scegli i prodotti che ami di più e tieniti pronto: le Offerte esclusive Prime stanno arrivando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.