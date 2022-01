Amazon, la BANCARELLA di inizio gennaio: tecnologia a meno di 12€

Arriva puntuale la bancarella di inizio gennaio e c'è da approfittarne subito. Tecnologia super interessante a meno di 12€ su Amazon con spedizioni sempre gratis. Scegli quello che più ti piace e approfittane al volo!

Amazon: tecnologia a meno di 12€, ma per poco

Una selezione di 5 prodotti, tutti tech, che a questo prezzo sono assolutamente imperdibili. Soundbar compatte, speaker per PC e non solo: dai un'occhiata tu stesso.

Il primo prodotto è proprio questa soundbar compatta con doppio speaker integrato e connessione a cavo. Super semplice da usare, puoi sfruttarla con qualsiasi dispositivo: PC, TV, tablet e non solo. Una chicca? I LED possono cambiare colore. Spunta il coupon i pagina e prendila a 6,99€ appena.

Il secondo prodotto è questa bellissima coppia di speaker audio, dotati di connessione a cavo oppure tramite Bluetooth. Puoi divertirti come preferisci e godere di un'esperienza audio di buon livello. Belle e di design, le prendi a poco più di 9€: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine.

Il terzo dispositivo è utilissimo ed è incredibile che ora costi così poco. Si tratta di una chiavetta USB A e USB C da ben 128GB. In un attimo, sposti i tuoi file da PC a PC o anche da smartphone e tablet (dotati di ingresso USB C). Super comoda e con tantissimo spazio, la porti a casa a 11,89€ appena adesso.

Il quarto gadget è un praticissimo caricatore per auto, con supporto alla ricarica rapida. Lo colleghi alla presa accendisigari ed hai subito due ingressi USB A a disposizione e il supporto alla ricarica fino a 24W. Lo porti a casa a 8,84€ appena.

Infine, una chicca per gli amanti di foto e video. Questo supporto con treppiede include una luce LED ad anello regolabile sotto il punto di vista della temperatura e del livello della luminosità. Bello, utile e completo, lo prendi a 5,99€ adesso e in omaggio ricevi il telecomando Bluetooth per scattare foto o iniziare riprese a distanza.

Visto quante chicche interessanti alla bancarella Amazon di inizio gennaio? Tutti questi prodotti di tecnologia costano meno di 12€ e, su tutti, le spedizioni sono assolutamente gratuite. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare.