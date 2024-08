Amazon.it è disponibile da oggi anche in lingua inglese

Amazon.it è ora disponibile anche in inglese. La nuova funzionalità, che sarà completamente operativa nelle prossime settimane, è stata introdotta per soddisfare le esigenze dei milioni di clienti di lingua inglese che vivono stabilmente in Italia o anche pensando a semplici turisti di passaggio. Questi ultimi possono adesso effettuare acquisti, ricevere notifiche ed interagire con il Servizio Clienti di Amazon nella loro lingua preferita.

Come impostare la lingua inglese su Amazon.it

Tale possibilità di scelta su Amazon.it rappresenta un’occasione significativa per le PMI italiane, inclusa la vetrina Made in Italy che beneficerà di visite aggiuntive da parti di milioni di nuovi utenti. L’Italia rimane una delle destinazioni più ambite per le vacanze estive, con migliaia di turisti che scelgono di rilassarsi sulle nostre spiagge o visitare le principali città d’arte del Paese. Amazon.it permette loro di fare acquisti online in modo ancora più semplice e conveniente, senza preoccuparsi di dimenticare articoli essenziali come creme solari o attrezzature sportive.

Cambiare lingua è semplicissimo: questa funzione è accessibile sia da desktop, cliccando sulla bandiera nell’angolo in alto a destra dello schermo, e sia tramite l’app Amazon, aprendo “Il tuo account” e cliccando anche in questo caso sulla bandiera in alto a destra della pagina. I clienti possono esplorare una vasta selezione di prodotti Made in Italy, che vanno da specialità enogastronomiche come salse, vini e dolci, a soluzioni per la casa e l’arredamento come ceramiche e tessili, fino ad abbigliamento e accessori. Inoltre, su Amazon.it è possibile anche scoprire eccellenze locali da tutta Italia, grazie ai 18 percorsi regionali attualmente disponibili nella vetrina.