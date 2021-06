Siete alla ricerca dell'hub USB C perfetto, che però non costi tanto? Siete nel posto giusto: questo gioiellino di HooToo 8 in 1 è super completo e ora Amazon ve lo offre in super offerta a 36,99 euro con spedizioni rapide e gratis in un giorno.

Hub USB C 8 in 1 in in super offerta su Amazon

Un prodotto al quale potete collegare di tutto, dai display – grazie all'ingresso HDMI che supporta il 4K a 30 fps – alle chiavette per trasferire dati ad alta velocità (fino a 5GB/s grazie alle 3 porte USB di cui due 3.0 e una 2.0). Infine, non mancano un ingresso per memorie esterne (SD Card e TF Card), una porta USB-C e una porta Ethernet con velocità fino a 1 Gbps.

Si tratta di un prodotto universale, quindi potrete collegare praticamente qualsiasi PC (anche Mac) dotato di ingresso USB C. Per portare subito a casa questo super Hub USB C in super offerta su Amazon a 36,99 euro, tutto quello che dovete fare è spuntare il coupon sconto aggiuntivo da 10 euro prima di mettere il prodotto nel carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

