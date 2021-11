Amazon, il BAZAR TECH dell'assurdo: tutto a meno di 2€

Hai mai provato a scavare nei meandri di Amazon, lì dove non arrivi semplicemente guardando la vetrina delle offerte? Ecco, dovresti trovare perché trovi prodotti da autentico bazar tech. Prodotti certamente non top di gamma, ma che costano talmente poco, che puoi toglierti uno sfizio a cuor leggero. Le 5 occasioni che ho selezionato oggi costano tutte meno di 2€.

Amazon, bazar tech: gadget a prezzi assurdi

Sfizi tech, prodotti che comunque sono utili, prezzi che definirli “concorrenziali” è poco. Dai un'occhiata a questa selezione di 5 modelli e scegli quello che preferisci.

Il primo è un praticissimo hub, utile per moltiplicare le porte USB a tua disposizione: da una sola, passi a quattro. Il bello è che ognuna di esse è dotata di interruttore. Lo prendi a 1,69€ (spedizioni 1,98€).

Il secondo gadget è un telecomando Bluetooth che colleghi allo smartphone e ti permette di scattare foto (o avviare le riprese di un video) senza toccare il device, a distanza. L'ideale per una foto di gruppo oppure un selfie panoramico. Lo porti a casa a 1,09€ con spedizioni di 1,98€.

Il terzo device è praticissimo per portare il Bluetooth dove non c'è. Su una vecchia cassa audio, che suona ancora bene, oppure sull'autoradio della macchina. Basta un ingresso jack audio da 3,5 millimetri e questo gioiellino, che prendi a 1,39€ con spedizioni di 1,98€.

Il quarto sfizio tech è una penna, a tutti gli effetti funzionante a inchiostro, che però puoi girare e utilizzare come pennino per tablet o smartphone. Un dispositivo 2 in 1, ottimo come gadget da avere sempre con sé. Puoi portarla a casa a 1,29€ appena con spedizioni di 1,98€.

Per finire, un'utilissima scheda di rete WiFi con antenna integrata. Perfetta per il PC, ma anche per i decoder compatibili, basta un ingresso USB per utilizzarla. La prendi a 0,99€ con spedizioni di 4,99€.

Visto? Come fosse un vero e proprio bazar tech, su Amazon puoi trovare chicche ultra economiche che nemmeno immagineresti.