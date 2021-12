Amazon: i 5 prodotti più scelti nel 2021 da voi (primo posto ASSURDO)

Ci siamo, poche ore ancora e il 2021 sarà terminato. Fra le altre cose, porterà con sé un anno di shopping insieme. Un altro anno in cui, fra una notizia tech e l'altra, ci siamo divertiti a segnalarti non solo le occasioni Amazon più ghiotte, ma anche quelle più strane. Non sono mancate le bancarelle, con prodotti di tecnologia a prezzo bassissimo: non dispositivi top di gamma, ma – hey – comprare uno smartwatch a meno di 10€ dà soddisfazioni.

Un anno di prodotti tech e non, di genialate, di furbate, di cose che non pensavi avresti mai comprato, eppure adesso non puoi più farne a meno. Cose che segnalavo a te, ma con ogni probabilità prima avevo già comprato per me o per qualche amico o parente. Oggi ho deciso di dare un'occhiata a quali sono state le preferenze dei lettori di Telefonino.net nel 2021, i prodotti più scelti e quelli delle prime 5 posizioni. Adesso te li racconto e sono sicura che anche tu scoppierai a ridere guardando il primo posto, dove c'è un gadget che ovviamente ho anche io!

Amazon: i 5 prodotti più comprati dai nostri lettori nel 2021

Siamo dei risparmiatori, non c'è dubbio. E di questo sono molto contenta: lo “shopping furbo” a basso prezzo è sano, non svuota il portafogli ed è divertente. Pronto per la top 5? Eccola!

In quinta posizione c'è lo smartwatch a 9,99€. Impossibile non cedere alla curiosità di portare a casa un wearable a questo prezzo. Un prodotto base di gamma, ma che comunque funziona. Per lui, il quinto posto (lo trovi ancora disponibile, ma ricorda di usare il codice “DDHTAREJ” per averlo in sconto).

Al quarto posto, ci sono degli auricolari di iAmoutus. Ricordo bene quando te li ho raccontati: erano in sconto a 8€ o 9€, mi sembra. Adesso non sono più disponibili e non so se torneranno in stock, ma alla stessa inserzione, il venditore propone un nuovo modello a 13€ circa appena.

In terza posizione c'è il repeater di segnale WiFi di Xiaomi, il modello base. Te l'ho segnalato una marea di volte, sopratutto quando il prezzo oscillava fra i 10€ e i 15€: è comodo, pratico e affidabile. Super richiesto in generale, è ancora disponibile.

Al secondo posto c'è un prodotto mi è piaciuto un sacco e sono stata fra i primissimi a scovarlo, appena arrivato su Amazon. Si tratta di questo termometro igrometro ad alta visibilità, che – cercando un po' su Google – ho scoperto appartenere all'ecosistema di prodotti Xiaomi. Una novità su cui ho scommesso, ma che alla fine – a guardare le recensioni – si è rivelata un'ottima scelta.

Bene. Adesso è il momento di tirare fuori il primo posto. Il prodotto che più è stato scelto in assoluto dagli utenti di Telefonino.net. Potrei fingere stupore, incredulità, oppure posso essere onesta: ce l'ho anche io e sono contentissima. Da vera fan dei prodotti Xiaomi, il tagliaunghie l'ho comprato al volo e lo uso da diversi mesi ormai.

Hai letto bene: al primo posto dei prodotti più scelti da Amazon dai nostri utenti nel 2021 c'è proprio il tagliaunghie di Xiaomi. Per quale motivo? Diversi motivi! Se sei un fan, è un gadget carinissimo e utile. Se punti alla qualità, questo prodotto è in acciaio inox e arriva con custodia. Se punti al prezzo: lo porti a casa a 4€ circa appena!

Insomma, un anno di shopping utile e divertente ormai volge al termine. Abbiamo risparmiato, abbiamo comprato prodotti “mai più senza” e anche qualche gadget senza il quale si può sopravvivere, ma che – siamo onesti – è proprio bello! Alla fine però, come mostra la top 5, abbiamo mostrato attenzione alle spese: se c'è da togliersi uno sfizio, sappiamo farlo strizzando sempre l'occhio al prezzo.

Ora non resta che prepararsi a un 2022 ancora più ricco di segnalazioni su sconti, promozioni, occasioni uniche e chicche nascoste. Anzi, puoi già iniziare a prepararti: hai dato un'occhiata ai 10 gadget a meno di 10€ che ti semplificheranno la vita il prossimo anno?