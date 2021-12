Amazon: 10 GENIALATE UTILI a meno di 10€ per un 2022 super furbo

Pronto ad accogliere il 2022? Vivilo in modo ancora più furbo, con queste 10 genialate economiche pronte a semplificarti la vita. Le trovi tutte a meno di 10€ su Amazon e con spedizioni gratis: scegli il tuo preferito adesso.

Amazon: 10 genialate a meno di 10€ da non perdere

Una selezione di prodotti, gadget, che possono esserti molto utile nel quotidiano. Piccoli aiuti che non sapevi di volere ma che, una volta provati, diventano irrinunciabili. Pronto? Eccoli tutti!

Cacciavite 6 in 1 di Stanley a 8,25€. Il kit compatto definitivo. Quello che puoi tenere anche in borsa e nello zaino, tirandolo fuori all'occorrenza. Ben 6 adattatori diversi, tutti ben conservati nel corpo del prodotto. Bello e utile.

Diffusore di aromi con umidificatore a forma di lampadina a 9,10€. Insomma, non è solo bello, non è solo dotato di luce LED, è anche super utile. Deodora davvero, ha una manutenzione a bassissimo costo (al contrario dei tradizionali deodoranti per ambienti) e può aumentare l'umidità in caso di termosifoni accesi.

Scaldatazza USB a 9,95€. Quella bella bevanda che ti prepari mentre lavori, adesso potrai tenerla calda molto più a lungo, grazie a questo dispositivo. Puoi collegarlo al PC oppure alla corrente elettrica: sopra appoggi la tua tazza e il gioco è fatto.

Vaporiera per microonde a 8,99€. Non ci provare: non ridacchiare. Non sai quanto ami questo prodotto, finché non ce l'hai. In un attimo prepari carne, pesce, verdure e non solo, senza ricorrere ai fornelli e anche se il tempo poco. Sai che differenza fra un pranzo preparato al volo con questo gioiellino e un tubo di Pringles ingurgitato davanti al PC? Per un 2022 migliore, parti dall'alimentazione.

Lampada frontale a 9,99€ e le mani, finalmente, restano libere. Non lo nascondo: in casa ne ho 2, nel caso dimenticassi di ricaricare la batteria (integrata) di una. Una terza, invece, ce l'ho fissa in macchina. La torcia da testa dovrebbe essere patrimonio dell'umanità: comodissima in una marea di contesti, dai un'occhiata alle recensioni per capire quanto la gente la ami. Non sono la sola a non poterne più fare a meno!

Sistema per pulire il microonde a 8,95€. Abbiamo detto che un 2022 migliore deve partire (anche dall'alimentazione). Bene, non vorrai mangiare sano, cucinando in un fornetto lercio, vero? Ecco, con un sistema come questo, pulisci tutto senza dover aggiungere additivi chimici. Solo acqua e aceto nel vulcano e poi via, dritto nel microonde. Lo accendi per qualche minuto e alla fine passi una pezza per completare la pulizia. Facile ed efficace, no?

Un portachiavi per chiavi finalmente in ordine a 6,99€. Perché si: basta avere mazzi che spuntano dalle tasche o rimangono imprigionati in borsa, attaccati a cavi e non oso immaginare cos'altro. Questo prodotto è geniale: trasforma tutto in un bel blocchetto compatto e ordinato, dal quale prelevare solo le chiavi che servono. Ah, fa anche da apribottiglie!

Bracciale magnetico a 9€ circa per i colossi del fai da te di domani. Oppure per chi, semplicemente, non ha uno staff di aiutanti quando fa qualche lavoretto e – di conseguenza – deve organizzarsi. La polsiera con magneti è di una utilità pazzesca. Immagina di poterci attaccare viti, bulloni, punte di cacciavite e non solo. Intanto, mantieni le mani libere, ad esempio per salire sulla scala. Un oggetto veramente interessante, utile e super economico: perché non ce l'hai ancora?

Mini PC di diagnostica per auto a 6,99€ (usa il codice sconto “O6XF464H” prima di pagare). Se la tua macchina ha una porta OBDII (come la stragrande maggioranza dei modelli che circola ancora su strada) allora questo è un accessorio must have. Lo attacchi, poi lo colleghi in Bluetooth al tuo smartphone e – in un attimo – ottieni un quadro dello stato della vettura. Puoi addirittura scoprire a cosa corrispondono eventuali spie di errore.

Dispositivo per portare il Bluetooth dove non c'è a 9,99€ (applica il codice “YF3YXSBA” prima di completare l'ordine). Hai presente quelle belle casse, che però non hanno connessione wireless? O l'autoradio della macchina, che funziona bene, ma ha solo l'ingresso AUX? Ecco, questo dispositivo, super semplice da usare e configurare, è esattamente quello che ti serve. In più, funziona anche da vivavoce, all'occorrenza.

Come vedi, le genialate economiche esistono, sono realmente utili e molte forse nemmeno le conoscevi. Ricorda: sono tutte su Amazon a meno di 10€ e le spedizioni sono assolutamente gratuite, in ogni caso.