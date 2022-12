Amazon, FOLLIA a fine anno: 47€ per l'home theater 5.1 da 95W (6 pezzi)

Quando ho scoperto questa occasione Amazon quasi non ci credevo. Non so quanto durerà, di fatto adesso puoi portare a casa questo home theater 5.1 – composto da ben 6 pezzi – a 47€ circa appena. Super potente, con i suoi 95W totali, offre collegamento a cavo, tramite Bluetooth (quindi wireless), ma non solo. Infatti, legge anche memorie USB e schede SD.

Se l’occasione è ancora attiva, fatti furbo e coglila al volo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Spedizioni assolutamente gratuite, garantite in pochi giorni.

Un prodotto bellissimo da vedere, pronto a dare un tocco unico al tuo salotto, anche di grandi dimensioni. Il kit è composto da un’unità principale, che contiene anche il subwoofer, e ben 5 satelliti da distribuire come preferisci.

Il collegamento alla sorgente audio puoi effettuarlo come preferisci: tramite cavo, in wireless (sfruttando il bluetooth) oppure inserendo una memoria esterna o una chiavetta USB, contenti della musica da riprodurre. Grazie a questo, hai la possibilità di collegare il tuo sistema a qualsiasi sorgente in pratica: è perfetto per la TV, il PC, ma anche lo smartphone oppure il tablet.

Con un audio potente (massima potenza di ben 95W), un suono limpido e chiaro e dei bassi ben definiti, l’esperienza di ascolto sarà eccezionale. Normalmente, un sistema come questo ha un prezzo ben più elevato, ecco perché adesso l’occasione è incredibilmente ghiotta.

Per fare un eccellente affare, devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Il tuo home theater 5.1 lo porti a casa a 47€ circa appena, ma solo finché la promozione è attiva su Amazon. Spedizioni assolutamente gratuite, garantite in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.