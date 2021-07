Amazon Fire TV Stick Lite torna in grande sconto su Amazon e in questo modo potete rendere smart qualsiasi televisione a una cifra davvero irrisoria. Bastano 19,99 euro, con spedizioni rapide e gratuite per tutti gli abbonati Amazon Prime.

Amazon Fire TV Stick Lite in super sconto

Il suo funzionamento è semplicissimo: lo collegate alla TV attraverso l’ingresso HDMI, avviate la sincronizzazione con la connessione Wi-Fi di casa e il gioco è fatto. Avrete a disposizione un mare di possibilità di intrattenimento, tutte da esplorare. Potrete guardare i vostri contenuti on demand preferiti provenienti da diverse piattaforme come Discovery+, Netflix, Apple TV+, Prime Video, Mediaset Play, Rai Play, Disney Plus, YouTube e tante altre. Inoltre, grazie al sistema operativo Android, potrete anche scaricare diverse applicazioni e giochi.

Lasciate, poi, che sia Alexa a trovare quello che cercate: basta premere il pulsante sul telecomando per attivarla e chiederle non solo di eseguire operazioni con il vostro Amazon Fire TV Stick Lite, ma anche qualsiasi altra cosa si possa fare con l’assistente vocale, come – ad esempio – gestire la casa smart.

Insomma, un dispositivo tanto piccolo e compatto, quanto potente e ricco di funzionalità. Per accaparrarvelo prima che le scorte finiscano, tutto quello che dovete fare è collegarvi a questo indirizzo. Se avete una TV con supporto all'alta definizione, non lasciatevi scappare Fire TV Stick Lite, ora in sconto a 19,99 euro invece di 29,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

