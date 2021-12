Amazon Fire TV: smart TV da 18€, sconti PAZZESCHI

I migliori dispositivi Amazon Fire TV, per rendere smart qualsiasi televisione dotata di ingresso HDMI, tornano in super offerta, ma solo per pochissimo tempo. Approfitta delle promozioni e trasforma il televisore: a partire da 18€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Amazon Fire TV: sono tutti in sconto

Dispositivi spettacolari, quasi magici: niente incantesimi, ma pura tecnologia alla portata di tutti grazie a prezzi democratici. Li inserisci nell'ingresso HDMI della televisione e ti si aprirà un mondo. Tutti i device sono equipaggiati con una personalizzazione di Android, che punta tutto sulla specialissima interfaccia utente. Semplice, intuitiva e veloce, ma allo stesso tempo ricca e invitante.

Con i telecomandi in dotazione, hai il tuo mondo a portata di dito. Intrattenimento on demand delle tue piattaforme preferite, navigazione su Internet, giochi, applicazioni e non solo: premendo un pulsante puoi anche interagire con Alexa. Scegli il modello che preferisci, ognuno ha le sue caratteristiche, ma sono tutti dei veri spettacoli:

Dispositivi utilissimi, ora più economici che mai. Non perdere l'occasione di fare un regalo di Natale spettacolare o di prendere per te l'ottima soluzione smart. Scegli il tuo preferito e completa velocemente l'ordine, direttamente su Amazon.