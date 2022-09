Amazon Fire HD 8 2022 ufficiale: il tablet POTENTE, per tutti (114€)

Il nuovissimo tablet Amazon Fire HD 8, edizione 2022, è finalmente ufficiale. Più veloce del 30% rispetto alla vecchia generazione, è anche più sottile e leggero: tutto pensato per ottenere il massimo in mobilità. Un prodotto alla portata di tutti, complice il prezzo di vendita super contenuto: si parte da 114€ circa appena. Già in preordine, è possibile completare l’ordine fin da subito. Il dispositivo sarà spedito a partire dal prossimo 19 ottobre senza alcun costo aggiuntivo per gli abbonati ai servizi Prime.

Amazon Fire HD 8: il nuovo tablet è in preordine

Un prodotto perfetto per lavorare, studiare e divertirsi. Il tipo di dispositivo pensato per non delude le aspettative, pur mantenendo un prezzo super contenuto. Il processore esa core, più potente che mai, ti permetterà di compiere tutte le azioni quotidiane senza rallentamenti o blocchi. Godi di un ampio display da 8″ racchiuso in un corpo che è pensato per essere particolarmente robusto e resistente. Dalla sua anche un’eccezionale autonomia energetica, che si spinge fino a 13 ore e supporta la ricarica tramite porta USB C.

Il sistema operativo è FireOS, una eccezionale personalizzazione di Android con store di applicazioni dedicato e un’interfaccia utente eccezionale, intuitiva e semplice da utilizzare.

Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International, ha commentato così il nuovo dispositivo:

“Siamo già al secondo decennio dei nostri tablet Fire e l’arrivo della nuova generazione di Fire HD 8 è il più recente esempio del valore imbattibile che i clienti si aspettano da Amazon. La portabilità e la durata di Fire HD 8 consentono ai clienti di godersi libri, film, app, giochi, navigare sul web e gestire la loro lista di cose da fare a casa come in viaggio.”

Se quello che ti serve è un ottimo tablet per l’utilizzo quotidiano, versatile e dal prezzo contenuto, Fire HD 8 – in edizione 2022 – è assolutamente imperdibile. Completa il preordine adesso per accaparrartelo a partire da 114€ circa appena. Le spedizioni inizieranno a partire dal 19 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.