Amazon alza il tiro e porta la propria famiglia di tablet ad una dimensione da 10 pollici: il nuovo Fire HD 10 fa il suo esordio in Italia a partire da oggi pomeriggio, disponibile alla prenotazione ad un prezzo pari a 149,99 euro.

I nostri migliori tablet continuano a migliorare e oggi siamo contenti di rendere disponibile il nuovo Fire HD 10 ai clienti in Italia. Il nuovo Fire HD 10 offre un display HD, un processore octa-core per prestazioni veloci e reattive e fino a 12 ore di durata della batteria. É l’ideale per intrattenimento e produttività e offre un valore incredibile. Eric Saarnio, Vicepresidente di Amazon Devices EU

Amazon Fire HD 10

Non solo aumentano i pollici del display, ma aumentano la potenza del dispositivo, l’autonomia complessiva del terminale (ora a circa 12 ore) e la memoria potenziale in uso (estensione fino a 1 TB tramite microSD).

Queste le caratteristiche dichiarate dal gruppo per quello che è un Amazon Fire che alza notevolmente la qualità complessiva della gamma sotto molti punti di vista:

Veloce e reattivo: il potente processore octa-core da 2,0 GHz e 3 GB di RAM garantisce prestazioni e avvio delle app rapidi.

il potente processore octa-core da 2,0 GHz e 3 GB di RAM garantisce prestazioni e avvio delle app rapidi. Display straordinario : display Vivid 10.1″, 1080p Full HD con oltre due milioni di pixel.

: display Vivid 10.1″, 1080p Full HD con oltre due milioni di pixel. Design aggiornato : design sottile e leggero grazie alla cornice uniforme e allo schermo rinforzato con vetro di silicato di alluminio.

: design sottile e leggero grazie alla cornice uniforme e allo schermo rinforzato con vetro di silicato di alluminio. Durata della batteria estesa : fino a 12 ore di durata della batteria per navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e molto altro.

: fino a 12 ore di durata della batteria per navigare sul web, guardare video, ascoltare musica e molto altro. Ampio spazio di archiviazione : disponibile con 32 GB o 64 GB di memoria interna, oltre al supporto per un massimo di 1 TB di memoria espandibile tramite una scheda microSD, c’è tutto lo spazio necessario per foto, video e app.

: disponibile con 32 GB o 64 GB di memoria interna, oltre al supporto per un massimo di 1 TB di memoria espandibile tramite una scheda microSD, c’è tutto lo spazio necessario per foto, video e app. Intrattenimento : milioni di film, programmi TV, canzoni, libri, app e giochi sempre e ovunque.

: milioni di film, programmi TV, canzoni, libri, app e giochi sempre e ovunque. Connettività : la fotocamera frontale da 2 MP è orientata in orizzontale per supportare le videochiamate widescreen con amici e familiari.

: la fotocamera frontale da 2 MP è orientata in orizzontale per supportare le videochiamate widescreen con amici e familiari. Split screen : funzionalità completamente nuova per Fire OS che mostra due app compatibili, come ad esempio Messenger di Facebook e Prime Video, aperte contemporaneamente, fianco a fianco. Si possono, infatti, visualizzare gli account social mentre si guarda un film, effettuare una videochiamata su Zoom durante l’invio di un messaggio o prendere appunti in OneNote mentre si legge un eBook Kindle.

: funzionalità completamente nuova per Fire OS che mostra due app compatibili, come ad esempio Messenger di Facebook e Prime Video, aperte contemporaneamente, fianco a fianco. Si possono, infatti, visualizzare gli account social mentre si guarda un film, effettuare una videochiamata su Zoom durante l’invio di un messaggio o prendere appunti in OneNote mentre si legge un eBook Kindle. Audio Dolby Atmos coinvolgente : video, giochi e contenuti web dal suono straordinario grazie all’ascolto tramite altoparlanti integrati. Si possono anche collegare altoparlanti esterni o cuffie tramite Bluetooth o jack per cuffie.

: video, giochi e contenuti web dal suono straordinario grazie all’ascolto tramite altoparlanti integrati. Si possono anche collegare altoparlanti esterni o cuffie tramite Bluetooth o jack per cuffie. Climate Pledge Friendly: Il nuovo tablet Fire HD 10 presenta la certificazione “Reducing CO2” di Carbon Trust, una certificazione che dimostra l’impegno nella riduzione della Carbon Footprint dei dispositivi, anno dopo anno.

Ancora una volta (prima di averci messo le mani sopra e dunque ragionando in termini teorici sulle specifiche del device) la sensazione è che Amazon abbia sviluppato un dispositivo molto ben orientato a missioni specifiche, consentendo così di avere una valida esperienza a costi decisamente ridotti rispetto ad altri tablet. Una scelta peraltro anche lineare con la linea Echo, dove da poche settimane è sul mercato un nuovo Echo Show 10 (249,99 euro) costituito di fatto da un corpo centrale attorno al quale ruota un tablet delle medesime dimensioni del nuovo Fire.

Prezzo e disponibilità

La prenotazione può essere effettuata fin da oggi e le distribuzioni avranno inizio a partire dal 26 maggio. Questi i prezzi nei due tagli di memoria disponibili:

32GB – 149,99 euro

– 149,99 euro 64GB – in aggiornamento

Le cover a disposizione sono di colore nero, lavanda, denim e verde oliva. Disponibile inoltre una tastiera aggiuntiva che può essere comodamente associata tramite una serie di appositi incastri sul bordo inferiore del tablet: potenza, memoria e pollici aggiuntivi autorizzano anche ambizioni nuove, espletabili con maggior semplicità da tastiera che non da touchscreen.

Il dispositivo nasce dichiaratamente per l’intrattenimento, ma per la prima volta strizza l’occhio anche alla produttività. La tastiera è il primo passo in questa direzione, che dovrà trovare rispondenza anche a livello di software e di app.

Amazon alza insomma l’asticella in tutto e per tutto, ma tenendo saldamente i piedi in una fascia bassa di prezzo: è questo il primo importante occhiolino strizzato dal Fire HD 10 agli utenti.

