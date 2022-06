Amazon Fire 7 2022 a 79€ è il tablet per TUTTI: disponibile da oggi

Amazon Fire 7 2022 è disponibile finalmente in vendita anche in Italia. Si tratta dell’ultima edizione del tablet per tutti, che si presta a qualsiasi utilizzo e mantiene un prezzo super accessibile. Infatti, puoi accaparrarti il modello da 16GB (con pubblicità) a 79,99€ appena. In alternativa, l’edizione da 32GB a 89,99€. In tutti i casi, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazon Fire 7 2022 disponibile in vendita da oggi

Un tablet spettacolare, perfetto per l’intrattenimento e da portare in giro. Infatti, l’ampio display da 7″ non è eccessivamente ingombrante ed è facile da trasportare. Super versatile, a bordo c’è un’ottima personalizzazione del sistema operativo Android, sotto interfaccia utente FireOS.

Il nuovo modello è il doppio più veloce del precedente, grazie al doppio della RAM. Inoltre, ha anche un’autonomia energetica superiore e supporta la ricarica tramite cavo USB C.

Grazie a lui, potrai scaricare tutte le tue applicazioni preferite direttamente dallo store ufficiale. Musica e contenuti video in streaming e on demand, ma anche giochi, applicazioni per videochiamate e non solo.

Naviga su Internet, leggi un libro, usa i social, interagisci con i tuoi contatti e divertiti. Insomma, il tablet perfetto per l’intrattenimento a un prezzo che normalmente è impossibile spuntare. Per fortuna, ci sono i dispositivi Amazon. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare con Fire 7 2022: completa l’ordine adesso per averlo a partire da 79,99€. Le spedizioni sono anche assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.