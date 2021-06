Hai fatto il tuo shopping durante l'Amazon Prime Day? Sicuro di aver preso le migliori occasioni a basso costo? E se io avessi 5 chicche che – con ogni probabilità – non hai visto? Costano tutte meno di 5€!

Amazon: alla fine del Prime Day, ci sono le occasioni nascoste

Ho deciso di selezionare solo prodotti a prezzo veramente irrisorio, quelle chicche che completano il tuo folle giro di shopping, senza però pesare sul totale degli acquisti.

Insomma, voglio che tu possa toglierti uno sfizio, ma non mi va che debba pesarti. Pronto?

Mouse senza fili a 2€

Il primo affarone nascosto è un bellissimo mouse di design, che funziona totalmente senza fili. Lo colleghi attraverso la chiavetta in dotazione al PC e sei pronto.

Per semplificare l'uso, hai a disposizione un pulsante per regolare i DPI e una rotellina di scorrimento rapido. Il prezzo adesso è di 2,07€ con spedizioni super economiche (1€ appena).

Smartband a 4,99€

Bello e completo, questo smartband ricorda molto quelli della concorrenza ed è completo allo stesso modo. Lo usi in abbinata allo smartphone per lo sport, le notifiche e la salute. Non manca infatti il cardiofrequenzimetro.

Adesso su Amazon lo prendi 4,99€ appena con spedizioni a prezzo bassissimo (0,50€ appena).

Cuffioni wireless 4 in 1 a 4,99€

Un prodotto che è una sorpresa. Queste cuffie over ear sono senza fili: le colleghi in Bluetooth a smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili. Non solo: ha un sacco di segreti. Infatti, se vuoi inserisci una microSD e lo usi come fosse un lettore MP3.

Ancora, puoi usarli per videochiamate e telefonate, grazie alla presenza del microfono e – per finire – puoi anche collegarle a cavo, se non hai il Bluetooth a disposizione. Ora le paghi 4,99€ appena con spedizioni gratis.

Videocamera mini a 9,99€

Questo è un prodotto specialissimo. Una videocamera microscopica con sensore grandangolare con risoluzione FHD.

La sistemi dove vuoi, niente vincolo di cavi perché la batteria ricaricabile è integrata! Non solo: c'è anche la visione notturna. Inserisci la microSD per registrare e sei pronto! Per averla a prezzo scontatissimo, mettila nel carrello Amazon e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “QFDGZYV8”.

Cavo tre in uno a 5€

Ok ok, 5,09€ per l'esattezza. Ad ogni modo, prova questo cavo: super robusto e resistente e fidati che lo amerai! Struttura in nylon, tre uscite (microUSB, Lightning e USB C) e possibilità di sfruttarne tre contemporaneamente.

Con un solo cavo, risolvi il problema dei cavi. Per averlo a 5€ circa, spunta il coupon in pagina prima di completare l'acquisto. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: se vuoi, il Prime Day non finisce mai

Certo, durante l'Amazon Prime Day si possono fare degli affari impressionanti. Anche io ho fatto il mio shopping e sono super contenta.

Però, è abbastanza tempo che compro su Amazon. Abbastanza da poter affermare con sicurezza che tutti i giorni può essere un piccolo Prime Day, se sai andare a caccia di occasioni.

Per semplificarti il lavoro, esistono strumenti utilissimi come il canale Telegram ufficiale di Telefonino.net. Ogni giorno, il nostro team pubblica in tempo reale offerte degne di nota, destinate a durare pochissimo. Iscriviti subito, è assolutamente gratis!

