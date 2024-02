Amazon fa IMPALLIDIRE il volantino Lidl: FUORITUTTO giardinaggio imperdibile

Amazon batte Lidl sulle promozioni relative al giardinaggio. Prezzi super vantaggiosi su un sacco di prodotti utili per la cura del giardino, ma non solo. Dalla sua, il colosso dell’e-commerce ha la grande praticità di poter ordinare con un click, ricevendo tutto comodamente a casa in pochissimo tempo! Dai un’occhiata al nostro confronto con gli articoli presenti sul volantino di questa settimana e scegli quello che più ti piace.

Computer per irrigazione a 29,99€.

Migliori alternative:

Computer per irrigazione a una via a 19,99€ (attivando il coupon in pagina):

Computer a 2 vie a 31,99€ (attivando lo sconto i pagina).

Pompa a immersione per acque reflue a 49€

Migliore alternativa:

Pompa sommergibile per acque reflue a 34,95€.

Bruciatore di erbacce a 24,99€

Migliore alternativa:

Bruciatore di erbacce elettrico a 22,69€.

Tagliasiepi elettrico a 59€

Migliori alternative:

Tagliasiepi senza fili con batteria 20V, doppio interruttore e doppia maniglia a 69,99€.

Tagliasiepi elettrico Einhell a 50,50€.

Motosega a benzina a 99€

Migliori alternative:

Motosega a Scoppio 52CC con motore 2 tempi a benzina a 79,99€.

Motosega a scoppio 58 cc (2.5 KW) 2 tempi, lama lunga 50 cm, a 98,99€.

Su Amazon, gli strumenti per il giardinaggio li trovi a prezzi sensazionali! Il volantino Lidl non li batte, soprattutto se consideri la comodità di ordinare con un click, in un attimo! Scegli adesso i tuoi prodotti preferiti e concludi ottimi affari.