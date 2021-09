Secondo quanto si apprende, Amazon entra nel mercato televisivo con le nuove Fire TV Omni e con i prodotti facenti parte della Fire TV 4.

Amazon: conosciamo meglio le nuove smart TV

Di fatto, sembra proprio che il colosso americano non abbia finito di prendere il controllo delle nostre case visto che il gigante dell'e-commerce ha annunciato le nuove linee di televisori next-gen denominate Fire TV Omni Series e Fire TV 4-series. Con questi nuovi gadget, l'OEM americano sta sfidando marchi TV affermati come Samsung, Sony, LG, TCL e Hisense. Non dimentichiamo però i prodotti di aziende cinesi come Xiaomi, realme e OnePlus.

Fire TV Serie Omni

La serie Fire TV Omni sarà disponibile a partire dal 27 ottobre e, al momento del lancio, gli acquirenti potranno ritirarla nelle dimensioni 43″, 50″, 55″, 65″ e 75″, tutte aventi risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento di 60Hz, HDR10, HLG e Dolby Digital. I modelli premium da 65″ e 75″ dispongono anche del Dolby Vision.

I design dei televisori sono leggermente diversi ma non sono dissimili da quelli che abbiamo visto da altri brand. Amazon ha adottato lo stesso design per i modelli da 65″ e 75″ con cornici che misurano solo 1,1 mm, mentre gli altri modelli più piccoli hanno un aspetto un po' più cheap.

La serie Omni ha il supporto per Alexa in vivavoce, quindi non si ha bisogno del telecomando per guardare i propri contenuti preferiti. Tutto quello che bisogna fare è chiamare a voce Alexa per riprodurre il proprio show o film preferito o controllare quell'apparecchio intelligente grazie ai microfoni integrati. Se siete preoccupati per la privacy, sappiate che l'azienda ha aggiunto un interruttore che disconnette elettronicamente i microfoni. La serie Omni supporta anche le videochiamate bidirezionali con Alexa Communications, ma dovrete acquistare separatamente una webcam compatibile.

Tutti i televisori della line-up dispongono di Bluetooth 5.0, 3 porte HDMI 2.0, 1 porta HDMI eARC 2.1, 1 porta USB, una porta Ethernet, una porta cavo/antenna, una porta ottica, un emettitore IR e un jack audio. Hanno anche due altoparlanti da 8W.

Di seguito i prezzi per le diverse dimensioni:

43” = $ 409,99

50″ = $ 509,99

55″ = $ 559,99

65″ = $ 829,99

75″ = $ 1099,99

Fire TV serie 4

La serie Fire TV 4 è la gamma di TV più economica del marchio ameericano; le televisioni sono disponibili nelle dimensioni 43″, 50″ e 55″. Tutti e tre hanno schermi LED 4K con HDR 10 e HLG. Hanno anche le stesse porte della serie Fire TV Omni e gli stessi doppi altoparlanti da 8 W. Quindi cosa c'è di diverso?

Non c'è Alexa a mani libere, e neppure il supporto per le videochiamate bidirezionali con Alexa Communications.

La serie Fire TV 4 sarà disponibile anche a partire dal 27 ottobre. Il modello da 43″ sarà venduto a $ 369,99, quello da 50″ a $ 469,99, mentre il più “lussuoso” da 55″ a $ 519,99. Tutti i televisori sono già disponibili per il pre-ordine in USA.

Amazon non ha annunciato quando e se i televisori saranno disponibili in altre regioni. Staremo a vedere.

Amazon

Elettronica