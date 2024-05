Amazon Echo Studio, prezzo bomba: oggi è tuo a 140,99€ invece di 239,99€

L’Echo Studio è uno dei migliori smart speaker sul mercato: alle funzionalità intelligenti dei normali device della linea Echo di Amazon, si aggiungono le funzionalità avanzate per audiofili che normalmente troviamo sulle casse Bluetooth di alta gamma.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo molto, molto interessante: oggi può essere tuo a solamente 140,99€, con uno sconto estremamente generoso del 41% rispetto al suo prezzo di lancio di ben 239,99€. Anche in questo caso, al momento del checkout potrai scegliere di spezzare l’importo in tre o più pagamenti mensili.

Questo dispositivo offre un’esperienza sonora ricca e immersiva, grazie alla sua capacità di riprodurre audio in formato 3D, ottimizzato per Dolby Atmos. Non si limita a funzionare come un semplice altoparlante, ma grazie all’integrazione con Alexa, offre un mare di funzionalità intelligenti e può anche essere utilizzato per controllare la domotica: dall’antifurto alle luci, passando per i robot aspirapolveri.

Dotato di sette microfoni incorporati, l’Echo Studio è in grado di catturare comandi vocali da qualsiasi direzione, anche in ambienti rumorosi. La qualità del suono è arricchita da un woofer potente e da un tweeter che garantiscono bassi profondi e alti chiari. Insomma, è perfetto anche per gli spazi più grandi.

L’Echo Studio supporta sia il Bluetooth che il Wi-Fi, permettendo agli utenti di trasmettere musica direttamente dai loro dispositivi mobili o tramite servizi di streaming come Apple Music, Spotify e via dicendo. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro: non fartela scappare e acquista subito l’Echo Studio risparmiando!