Amazon Echo Spot con display e audio migliorato oggi al 32% in meno

Sei un patito dei dispositivi Echo? Allora non perdere assolutamente questa promozione straordinaria che ti stiamo per segnalare. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Amazon Echo Spot a soli 64,99 euro, invece che 94,99 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 32% che ti permette di risparmiare 32 euro sul totale. Non si vedeva un prezzo così basso da diversi mesi e quindi è veramente una promozione da non perdere. Inoltre hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 13 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Amazon Echo Spot: il dispositivo smart che vogliono tutti

Il motivo per cui Amazon Echo Spot è il dispositivo intelligente che vogliono tutti è molto semplice. È in grado di velocizzare e rendere più dinamiche tantissime cose che fai nel quotidiano. Dalla semplice lista della spesa alla possibilità di ascoltare la radio fino all’interazione con i dispositivi smart di casa. E poi ha un design super compatto e puoi metterlo dove desideri.

Questo modello possiede anche un pratico display dove potrai vedere il giorno e l’orario, la temperatura o i titoli delle canzoni che stai ascoltando. Ha un audio migliorato di altissima qualità e potrai regolare il volume sia chiedendolo ad Alexa che pigiando sui pulsanti che trovi sulla parte alta. Sempre sulla parte superiore è posizionato il pulsante che ti permette di disattivare il microfono per tutelare la tua privacy.

Soprattutto per il prezzo con cui lo potrai avere oggi è davvero una delle migliori offerte della categoria. Quindi non aspettare oltre, vai subito su Amazon e acquista il tuo Amazon Echo Spot a soli 64,99 euro, invece che 94,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.