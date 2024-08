Amazon Echo Spot (2024) in offerta: sveglia smart e audio top

Il nuovo Amazon Echo Spot è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo: oggi lo paghi solo 69,99€, con un ottimo risparmio sul suo normale prezzo di 94,99€. Tutte le funzioni dell’assistente vocale Alexa racchiuse in un dispositivo carismatico che fa anche da sveglia, grazie al nuovo schermo touch integrato.

Sebbene non sia un dispositivo progettato per l’intrattenimento video, l’Echo Spot offre un audio migliorato rispetto ai modelli precedenti, grazie al suo altoparlante frontale da 1,73 pollici. Questo altoparlante fornisce una buona qualità sonora per la riproduzione di podcast, musica e per le risposte di Alexa, anche se il dispositivo non è pensato per gli audiofili o per essere usato come un potente speaker per feste. È comunque ideale per chi cerca un dispositivo compatto e funzionale per la camera da letto o l’ufficio.

Tra le funzioni aggiuntive, l’Echo Spot supporta le chiamate vocali tramite Alexa, la gestione della domotica con comandi vocali e un sensore di movimento che può essere utilizzato per automatizzare azioni come l’accensione delle luci. Questo modello è inoltre compatibile con il protocollo Matter per l’integrazione con altri dispositivi smart home, ma non include una telecamera, una scelta forse apprezzabile dato l’uso previsto principalmente in ambienti come la camera da letto.

Se sei alla ricerca di una sveglia smart con Alexa, l’Echo Spot 2024 rappresenta un ottimo compromesso tra funzionalità e prezzo, perfetto per chi desidera un dispositivo elegante e pratico. Non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistarlo a un prezzo scontato su Amazon!