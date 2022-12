Amazon Echo Show 15 da oggi è anche una smart TV: MERAVIGLIA (in sconto)

Echo Show 15 da oggi è anche una super smart TV, grazie all’integrazione ufficiale (e gratuita) con Fire TV. Puoi guardare la televisione in streaming e on demand. Un aggiornamento software già annunciato, che da oggi è ufficialmente disponibile. Lo smart display con Alexa diversa più intelligente che mai e si trasforma in un utile e pratico televisore, che puoi sistemare ovunque desideri.

Inoltre, il dispositivo è anche in gran sconto su Amazon, proprio in occasione del Natale. Infatti, puoi portare a casa la combo smart display e telecomando avanzato a 237€ circa invece di oltre 279€. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Echo Show 15 integra Fire TV adesso: una meraviglia

Ampio schermo, tutto il meglio di Alexa e una personalizzazione software impressionante. Lo smart display top di gamma, riconosce chi c’è davanti alla videocamera e cambia i widget in base all’utente, permettendo a ogni membro della famiglia di avere a disposizione la propria Dashboard personalizzata.

Sfrutta il potenziale di Alexa per chiedere qualsiasi informazione ti serva, ma non limitarti ad ascoltare le risposte. Grazie all’ampio pannello da 15″, puoi anche vedere in alta definizione quello che l’assistente vocale ha in serbo per te.

Con l’arrivo del sistema Fire TV, rilasciato tramite aggiornamento software gratuito, sconvolgi completamente l’esperienza d’uso aggiungendo il supporto a un sistema di smart TV super avanzato. Tramite il telecomando, puoi gestire lo schermo intelligente proprio come se fosse una vera e propria televisione. Accedi ai tuoi contenuti preferiti come quelli di Netflix, DAZN, PlutoTV, Discovery+: praticamente a qualsiasi piattaforma di streaming audio e video alla quale sei abbonato.

Il momento è perfetto per farsi un bellissimo regalo di Natale e portare a casa Echo Show 15 con Fire TV integrata, e telecomando incluso, a 237€ circa appena invece di oltre 279€. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo con spedizioni rapide e gratuite, complice l’arrivo dell’aggiornamento, sta andando praticamente a ruba!

