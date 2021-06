Amazon Echo Flex lo adoro, semplicemente. Mi ha permesso di portare l'assistente vocale Alexa ovunque volessi, spendendo pochissimo e con tante sorprese. Lo puoi usare in mille modi perché è super versatile. Ora, in occasione del Prime Day, lo paghi 14,99€ invece di 29,99€ con spedizioni rapide e gratis. Scommetti che te ne innamorerai?

Amazon Echo Flex in sconto a 14,99€: bomba Prime Day

Piccolissimo innanzitutto: poco più grande di una presa tripla. Lo infili nella spina e ti si apre un mondo. Infatti, dopo averlo rapidamente configurato tramite l'applicazione per smartphone, avrai a tua disposizione Alexa. Questo è già tantissimo: potrai chiedere all'assistente vocale qualsiasi cosa, dalle informazioni più banali alla gestione della casa smart!

A sbalordire sono però soprattutto le tre forme di connettività di questo gioiellino. La prima è il Bluetooth! Ti rendi conto di cosa significa? A un dispositivo con a bordo Alexa, e che quindi può riprodurre la musica e i podcast che ami, puoi collegare una cassa potentissima e riprodurre la musica che preferisci. Se questa cassa non ha il Bluetooth, nessun problema: la seconda forma di connettività è il jack audio da 3,5 millimetri. Usi la voce per chiedere di ascoltare, a tutto volume, quello che preferisci. Praticamente, rendi smart anche qualcosa che non lo è, come un vecchio impianto hi-fi! Tutto questo, senza dimenticare che l'ingombro del dispositivo è pari quasi a zero!

La terza forma di connettività è una meraviglia perché rende modulabile il tuo Amazon Echo Flex. Cosa intendo? Semplice: grazie alla presa USB integrata puoi inserire dei moduli – che trovi sempre su Amazon – per far fare più cose al dispositivo. Ad esempio, puoi aggiungere un orologio o anche una luce con sensore di movimento, pronta ad accendersi ogni volta che serve. I moduli costano molto poco, fra l'altro: puoi sbizarrirti.

Sai cosa ne ho fatto io con questo gioiellino? Ho programmato una doccia emozionale fai da te, super economica! La cosa divertente è proprio questa: Amazon Echo Flex è praticamente invisibile, ma ti porta Alexa dove vuoi. Partendo da questa base, e grazie soprattutto al Bluetooth, puoi creare le scende che più ti piacciono, aggiungendo dispositivi per la smart home che gestisci direttamente con la voce.

Suvvia, chi rende la casa smart con 14€ se non una folle promozione del Prime Day? C'è poco da rifletterci: approfittante adesso perché a questo prezzo durerà pochissimo! Le spedizioni? Rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

