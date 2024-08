Amazon Echo Buds 2: maxi-sconto del 56%, ma rimane pochissimo tempo

Gli Echo Buds (2ª generazione) sono auricolari wireless sviluppati da Amazon, progettati per offrire una solida esperienza audio, supporto per Alexa, e una buona cancellazione attiva del rumore (ANC). Attualmente sono disponibili su Amazon a 52,99€, con uno sconto del 56% rispetto al prezzo originale di 119,99€. Un’offerta clamorosa da non farsi assolutamente sfuggire.

Ma vediamo subito le loro specifiche. Rispetto alla prima generazione, questi auricolari hanno visto miglioramenti significativi nella qualità del suono e nell’efficacia della cancellazione del rumore. La tecnologia ANC, sebbene non sia al livello dei modelli di fascia alta come i Sony WF-1000XM4 o gli Apple AirPods Pro, riesce a ridurre efficacemente i rumori di fondo, garantendo un isolamento pressoché perfetto nella maggior parte degli scenari.

La funzione Passthrough consente inoltre di sentire l’ambiente circostante senza dover togliere gli auricolari, una caratteristica utile per chi è spesso in movimento. Gli Echo Buds sono IPX4 impermeabili, il che significa che sono resistenti al sudore e agli schizzi, rendendoli adatti anche per l’uso durante l’attività fisica. L’autonomia è nella media, con circa 5 ore di utilizzo continuo con ANC attivo, e la custodia offre due ricariche aggiuntive, portando l’autonomia totale a circa 15 ore.

Per il controllo, gli Echo Buds offrono sia comandi touch che vocali tramite Alexa. Puoi facilmente gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e regolare le impostazioni direttamente con la tua voce. Con questo sconto del 56%, sono il must buy del giorno: non farteli assolutamente scappare.