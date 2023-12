Amazon Echo Auto: un AFFARE da non perdere (-50%)

Se sei alla ricerca del compagno di viaggio ideale, non cercare oltre: l’Amazon Echo Auto di seconda generazione è ciò di cui hai bisogno, e ora puoi ottenerlo con uno sconto incredibile del 50%. Questo accessorio a mani libere è progettato per portare le incredibili funzionalità di Alexa direttamente nella tua auto, trasformando ogni viaggio in un’esperienza più sicura e conveniente. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 34,99 euro, anziché 69,99 euro.

Amazon Echo Auto: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il design sottile di Echo Auto rende facile posizionarlo ovunque nel tuo veicolo, mentre i 5 microfoni integrati garantiscono che Alexa possa sentirti chiaramente anche sopra la musica, l’aria condizionata o il rumore del traffico. Il pacchetto include anche un caricatore rapido per auto, garantendo che il tuo telefono rimanga carico durante il viaggio.

Una delle caratteristiche più sorprendenti è la possibilità di riprodurre la tua musica preferita con un semplice comando vocale. Chiedi ad Alexa di suonare le tue playlist su Amazon Music, Apple Music, Spotify o altri servizi musicali, oppure sintonizzati su stazioni radio in diretta. La modalità Follow Me Music consente di riprendere la riproduzione esattamente da dove l’hai lasciata.

Echo Auto ti permette di effettuare chiamate a mani libere, chiamare con Drop In su dispositivi Echo compatibili a casa tua o trasmettere annunci vocali. L’intrattenimento a mani libere è ora a portata di voce, permettendoti di ascoltare podcast, notizie o libri Audible più venduti mentre guidi.

Ma le funzionalità di Echo Auto non si fermano qui. Puoi controllare i dispositivi per la casa intelligente compatibili direttamente dalla tua auto, chiedendo ad Alexa di regolare il termostato, spegnere le luci o controllare la sicurezza della tua abitazione.

La tua privacy è una priorità, e Echo Auto è stato progettato con vari elementi per proteggerla. Un pulsante dedicato consente di disattivare facilmente i microfoni quando necessario, mettendo il controllo nelle tue mani.

Non perdere l’opportunità di rendere il tuo viaggio più intelligente e divertente con Amazon Echo Auto di seconda generazione. Approfitta subito dello sconto folle del 50% e acquistalo al prezzo stracciato di soli 34,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.