Amazon e Tuodì: al via il nuovo servizio "Clicca e ritira" a Roma

Amazon e Tuodì annunciano che, a partire da oggi, i clienti Amazon Prime di Roma che acquistano da Tuodì su Amazon.it potranno approfittare del nuovo servizio Clicca e ritira per prelevare la propria spesa al punto di ritiro di via Torre Spaccata 110 o decidere di riceverla in giornata direttamente a casa.

I clienti Prime potranno selezionare l’opzione Clicca e ritira al momento del check-out e scegliere una fascia oraria durante la quale dirigersi verso il punto di ritiro di Tuodì per prelevare l'ordine. Il servizio è incluso con Amazon Prime e prevede un importo minimo d’ordine di 20 Euro. I clienti possono scoprire se la loro area è coperta dal servizio visitando questa pagina.

Con Amazon Prime, niente più fila per la spesa da Tuodì

I clienti Amazon Prime che acquisteranno dal negozio Tuodì su Amazon.it beneficeranno della possibilità di ritirare la spesa in giornata, in finestre di un'ora a scelta, dal lunedì al sabato ed a dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (la domenica dalle 10.00 alle 18.00) presso il punto di ritiro. Una volta che i clienti avranno effettuato l'ordine e selezionato la fascia oraria preferita, riceveranno un'e-mail di conferma ed una notifica nell'app Amazon con un link per effettuare il “check in”.

Nikolay Yanev, responsabile marketplace del servizio di consegna della spesa di Amazon per Italia e Spagna, ha dichiarato:

“Ad Amazon ci impegniamo costantemente per rendere la spesa il più semplice possibile per i nostri clienti. Il servizio Clicca e ritira di Tuodì su Amazon.it è una nuova e conveniente alternativa per i clienti Amazon Prime che preferiscono ritirare la merce velocemente e senza intoppi, per questo siamo felici che Tuodì si aggiunga, con la propria selezione e il nuovo servizio di ritiro, all’offerta di Amazon.it per la consegna della spesa in giornata nella città di Roma.”

Luca Chirieleison, Direttore Marketing e Comunicazione di Tuodì, ha poi affermato:

“Siamo orgogliosi che Amazon abbia scelto Tuodì per il lancio del servizio Clicca e Ritira. Questa collaborazione amplia la gamma dei nostri servizi alla clientela di Roma, per soddisfare anche le esigenze di chi vuole ordinare la spesa online ma preferisce ritirarla in autonomia e senza costi di consegna, scegliendo la fascia oraria preferita.”

Giunti al luogo di ritiro nell’ora prestabilita, i clienti potranno parcheggiare in un posto designato dove un dipendente di Tuodì consegnerà loro l’ordine effettuato. In alternativa, potranno prelevarlo direttamente all’interno del punto di ritiro, a seconda dell'opzione scelta dal cliente. Gli ordini saranno selezionati a mano dal personale Tuodì e conservati in modo sicuro, pronti per essere prelevati.