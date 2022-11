Amazon è FUORI CONTROLLO: 2 Echo Show 5 e 1 presa smart a 73€ (-61%)

Amazon è assolutamente senza freni: totalmente fuori controllo. Con uno sconto assurdo del 61%, puoi portare a casa un kit composto da ben 2 smart display Echo Show 5 e un’eccellente presa smart di Meross a prezzo pazzesco: bastano 73€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Un kit utilissimo per rendere ancora più intelligente la casa. Uno smart display di questo calibro è perfetto per ottenere il massimo dall’assistente vocale Alexa. Chiedile qualsiasi cosa ti interessi sapere, ma la cosa più interessante è che non solo ascolti le sue risposte, ma puoi anche vederle sull’ampio pannello touch screen ad alta visibilità. Sfruttando lui puoi anche guardare Prime Video o Netflix e non solo. Infatti, complice la videocamera integrata, puoi effettuare tutte le videochiamate che desideri.

Ovviamente, puoi sfruttare l’assistente vocale anche per gestire la casa intelligente. Ad esempio, potrai accendere e spegnere i dispositivi che avrai collegato alla tua nuova presa smart di Meross. Un set spettacolare, soprattutto considerando che gli smart speaker sono due. In dotazione ricevi ben due Echo Show 5 – edizione 2021 – da poter posizionare in diversi ambienti della casa.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 61% su questo spettacolare bundle offerto da Amazon. Completa l’ordine al volo e prendilo a 73€ circa appena invece di oltre 189€. Le spedizioni sono rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime, ma la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.