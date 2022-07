Amazon: due accessori mare tech indispensabili da portare in vacanza

Prima di partire per le vacanze, ti consigliamo di dare un’occhiata a questi due accessori da mare tech offerti da Amazon. Parliamo nello specifico di una pratica custodia impermeabile per smartphone e di una borsa impermeabile in cui conservare cellulare, portafoglio, soldi, documenti e molto altro ancora.

Entrambi puoi acquistarli a poco prezzo e sono spediti con Prime: questo significa che, se sei abbonato, saranno a casa tua già domani.

Accessori mare tech: l’indispensabile per le vacanze al mare

Parliamo meglio di questi accessori da mare partendo con la custodia impermeabile per smartphone di Yosh. Con certificazione IPX8, è stata testata in laboratorio per 30 minuti sott’acqua ad una profondità di 30 metri mantenendo intatte le funzionalità del dispositivo.

La custodia è dotata di una robusta clip di chiusura a scatto pensata per proteggere lo smartphone da acqua, sabbia e sporco. La doppia cucitura sui bordi mantiene l’oggetto impermeabile e resistente sott’acqua: volendo hai anche lo spazio per portare con te dei soldi o dei documenti.

Passiamo invece al marsupio impermeabile di Syncwire, caratterizzato da tre cerniere per mantenere il telefono e gli oggetti di valore al sicuro e all’asciutto. La massima protezione è garantita fino a 2 metri di profondità: lo spazio è abbastanza ampia da poter conservare persino un iPad Mini, ma è molto pratico per portare sempre con sé cellulare, documenti, soldi e tutto quello che può servirti in spiaggia.

Entrambi i prodotti sono disponibili con spedizione immediata: nel caso della custodia impermeabile persino con un piccolo sconto del 27%. Approfittane dunque prima di partire per le vacanze e portare con te questi praticissimi gadget da spiaggia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.