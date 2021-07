Per la serie, curiosità più vicine di quanto pensi! Amazon è immensa e, sebben sei solito usarlo tutti i giorni, sono sicura che queste cose che sto per mostrarti non le hai mai viste. Non sono nemmeno sicura che tu conosca l'esistenza di questi prodotti (io qualcuno come questo lo ignoravo totalmente!)

Curiosità Amazon: 10 cose che non penseresti mai di poter comprare

Va bene, parto subito con le cose più serie e utili. Il WC dev'essere sempre pulito, vero? Perché non approfittarne per farlo in modo solenne? Questo gadget è utilissimo, costa solo 10€ ed è addirittura con spedizioni Prime.

Tanto per rimanere in tema, il secondo prodotto è per veri intellettuali. Si tratta infatti di un libro, pronto a regalarti il giusto intrattenimento nel momento più delicato della giornata: perché perdere minuti preziosi, se puoi impiegarli in qualche modo? Un'ottima idea regalo che porti a casa a 8,99€ con spedizioni gratis, garantite dai servizi Prime.

Cambiando tema, c'è spazio anche per gli animali domestici su Amazon. Se cani e gatti non sono esattamente la tua passione, non sarò certo io a dirti che non puoi portare una gallina a spasso in città, la pettorina la trovi a 13,99€ su Amazon con spedizioni gratis.

Niente galline? Non ce l'hai? Fanne nascere una allora, oppure 24! Scegli tu: io ti ho trovato l'incubatrice perfetta e la porti a casa a 75€ con spedizioni rapide e gratis.

Ok, cambiamo ancora argomento. Lo sport! Non dirmi che non hai ancora ordinato la tua copia perfetta (più o meno) della coppa vinta dall'Italia alla fine di EURO 2020: te l'accaparri a 30€ circa (più 12€ di spese di spedizioni).

Il sesto prodotto assurdo è per gli irriducibili del guacamole che, alla fine, finiscono per decidere di piantare direttamente un albero di Avocado in casa. Dove? Qui viene il bello, il kit per la coltivazione – almeno quella iniziale – te l'ho trovato io: prendilo a 16,99€ da Amazon, ma ricorda che il seme devi aggiungerlo tu! In compenso, le spedizioni sono rapide e gratis.

A seguire, c'è un prodotto che io comprerei in quantità e metterei in ogni angolo di casa. Ti sei mai rilassato giocando con un giardino zen? No? Beh, è il momento di provare, lo prendi a 13,99€ da Amazon con spedizioni rapide e gratis.

Ok, torniamo al quotidiano con un accessorio assolutamente da avere. Chi non vorrebbe avere dei finti denti d'oro o d'argento da indossare solo all'occasione? Su Amazon non potrebbero essere più economiche: prendi il kit a 9,99€ da Amazon!

Il nono prodotto è una vera chicca, almeno per gli amanti dei telefoni cellulari vintage. Ricordi Nokia 8210? Beh, puoi prenderlo ricondizionato da Amazon al prezzo di appena 37€ circa e con spedizioni gratis!

Chiudiamo in bellezza, o bruttezza, con questo peluche a tema. Io non ho ancora ben capito perché, ma c'è in vendita un pupazzo a tema pandemia e costa anche 16,99€ con spedizioni da 6€.

