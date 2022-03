Amazon coupon con sconti FURBI fino al 70%: tutto da 2€ a 25€

Basta cercare l'occasione nascosta giusta e su Amazon il risparmio è servito. Con i coupon e codici sconto, adesso attivi, puoi risparmiare fino al 70% su gadget di tecnologia e non solo.

Affari incredibilmente economici, che puoi fare solo stando attento ad applicare le promozioni giuste. Ho selezionato le occasioni più ghiotte, quelle da prendere al volo. Dai un'occhiata e completa il tuo ordine. Su ogni dispositivo godi di spedizioni rapide e gratuite, quasi sempre garantite dai servizi Prime.

Amazon: lo shopping è più facile con gli sconti fino al 70%

Di affari ce ne sono tanti e ti consiglio di leggere la precedente guida, con molti codici sconto ancora attivi. Ne scoprirai ancora di più. Di seguito, c'è una selezione di sconti e coupon, che ti permetteranno di prendere quello che desideri a prezzo pazzesco.

Innanzitutto, è ancora attiva la promo che ti permette di portare a casa lampadine smart E14 RGB a 2€ circa l'una: la confezione da 5 pezzi la prendi a 10€ circa appena. Spunta il coupon del 70% in pagina e completa l'ordine adesso, sono quasi finite.

Il secondo affare riguarda un ottimo tablet LCD da scrittura da ben 12″: lo prendi a 14€ circa con un risparmio del 48%. Super utile per evitare lo spreco di carta, ha anche due magneti per attaccarlo al frigo. Lo porti in giro e – grazie al pennino in dotazione – disegni e prendi appunti ovunque.

Continuando, c'è un localizzatore GPS ad altissima precisione, super smart e facile da configurare. Perfetto per auto, oggetti e anche (previo consenso) per persone. Lo prendi a 12€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne.

A seguire, l'eccellente smartwatch Amazfit Bip S Lite, con batteria che dura fino a 30 giorni, display always on, ampio schermo e un sacco di funzionalità. Super leggero e sottile, lo prendi a 25€ circa con sconto del 36%: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine.

Il prossimo prodotto è in sconto del 40% ed è una genialata. Una luce frontale potentissima, utilissima e dotata di batteria ricaricabile. Io di queste ne ho diverse, non solo per le attività all'aperto, ma anche perché se manca la luce o se devo fare un lavoro fai da te in un angolo, sono di grande aiuto. Spunta il coupon in pagina e prendila a 15€ circa appena.

A seguire, un potente speaker wireless 7 in 1 a 11€ circa appena. Un solo prodotto che ha: batteria integrata, connessione Bluetooth, connessione a cavo, slot microSD, possibilità di inserire una memoria USB, radio FM integrata, sistema di vivavoce. Qui lo sconto è doppio: spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “XTM6DWQX”.

Per finire, una lampada da scrivania intelligente. Potente luce, regolabile da calda a fredda, integrata in un'ampia piastra. In basso, una porta USB per la ricarica o il collegamento di dispositivi e un supporto per smartphone. La prendi con risparmio del 40% a 20€ circa appena: spunta il coupon in pagina e accaparratela subito.

Come vedi, di affari furbi su Amazon ne puoi fare tantissimi. Approfitta adesso degli sconti e dei coupon che arrivano fino al 70%. Non preoccuparti delle spedizioni: sono sempre rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.