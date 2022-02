Amazon: come ottenere un buono sconto da 4 euro

Oggi non vi parleremo di offerte o prodotti fantastici a prezzi incredibili. In questo articolo vedremo come si può ottenere un buono sconto del valore di 4 euro su Amazon. Si tratta di un'iniziativa che, nonostante fosse già attiva dal 4 gennaio 2021, in pochi conoscono.

È quindi passato un anno dal suo debutto e ora, essendo in scadenza, forse è il caso di ricordarla soprattutto per chi, a sua insaputa, ancora non ha riscattato il suo buono sconto. Questa promozione di Amazon, infatti, scadrà alle ore 23:59 del 31 marzo 2022. Scopriamo di cosa si tratta e, soprattutto, come sfruttarla.

Amazon e il buono sconto da 4 euro: ecco come ottenerlo

Amazon dal 4 gennaio 2021 sta mettendo a disposizione di tutti gli utenti che acquistano sul suo store online, tramite web o app dedicata, un buono sconto del valore di 4 euro. Ottenerlo è molto facile, ma bisogna sbrigarsi visto che, dopo più di un anno, questa promozione terminerà il 31 marzo 2022. Ciò vuol dire che dalla mezzanotte del 1° aprile 2022 nessuno più potrà riscattare questo buono sconto.

L'iniziativa Amazon del buono sconto da 4 euro è legata all'acquisto di 50 euro in Buoni Regalo Amazon. Se non avete sfruttato questa promo prima d'ora, mentre procedete per confermare l'ordine vi comparirà a schermo la voce “Clicca qui per applicare la promozione“. Selezionarla sarà indispensabile per ottenere un codice pronto a scontare di 4 euro il vostro prossimo acquisto. Potrete applicarlo a qualsiasi articolo già in promozione, ma dovrete utilizzarlo entro e non oltre le 23:59 del 15 maggio 2022.

Gli unici articoli esclusi dalla promozione sono i contenuti digitali, i libri, gli e-reader di Kindle e il tablet della gamma Fire. Oltre a Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e altri articoli venduti da terzi sul Marketplace.

Ottieni anche tu un buono sconto da 4 euro se acquisti 50 euro in Buoni Regalo!

Condizioni Generali

Allora cosa aspetti? Acquista Buoni Regalo Amazon del valore di 50 euro e ottieni un codice coupon che ti dà diritto a 4 euro di sconto sul tuo prossimo acquisto sfruttando le migliori offerte. Ecco alcune indicazioni, prese dal sito ufficiale di Amazon, utili da consultare prima di procedere all'acquisto di un Buoni Regalo per un valore di 50 euro così da ricevere il buono sconto da 4 euro in regalo: