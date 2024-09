Amazon: come ottenere un buono sconto da 10€

Ami acquistare su Amazon e lo fai quasi tutti i giorni? Allora devi sapere che il colosso dello shopping online, tanto apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo, ha lanciato una nuova promozione davvero molto interessante e vantaggiosa. Con Amazon puoi ottenere un Buono Sconto del valore di 10€. Niente male vero?

Scopri come puoi averlo! L’iniziativa è valida fino al 30 settembre 2024 e non oltre. Sono solo 4mila gli utenti coinvolti e tra questi potresti esserci anche tu. Verifica tra le tue email se hai ricevuto l’invito da Amazon. In pratica, se sei idoneo avresti dovuto ricevere una mail con un codice promozionale personale da inviare a un tuo amico.

Infatti, il Buono Sconto di 10€ di Amazon lo riceverai solo se un tuo amico acquisterà sulla piattaforma prodotti venduti e spediti da Amazon. Fanno eccezione i dispositivi a marchio Amazon, prodotti alimentari per bambini e libri. Inoltre, il tuo amico non deve aver avuto mai un account o non deve aver acquistato da almeno 12 mesi.

Amazon: ottieni un buono sconto da 10€

Con Amazon le promozioni non finiscono mai, proprio come la possibilità di ottenere un buono sconto del valore di 10€. Ovviamente, per poter essere tra i 4mila utenti selezionati, devi essere abbonato al servizio Prime che include tantissimi vantaggi. Per quanto riguarda lo shopping online sul portale hai sconti bassi sempre ed esclusivi.

Inoltre, hai sempre reso e consegna gratuiti. Ma non è tutto. Infatti, puoi accedere a Prime Video, la piattaforma che raccoglie un catalogo completo di film, serie TV e programmi. Addirittura, hai anche le migliori partite della UEFA Champions League in diretta streaming esclusiva. Aggiungici Amazon Audible e tantissimo altro ancora.

Ricordati che se sei tra i prescelti ad aver ricevuto via email il codice promozionale Amazon da inviare a un amico puoi ottenere un buono sconto di 10€. Il tuo amico dovrà procedere con un ordine di almeno 30€ e inserire il codice promozionale prima del check out nell’apposita sezione dedicata ai codici promozionali, prima del check out.

Se non vedi la mail ti consigliamo di controllare nella cartella delle spam all’interno del tuo client di posta elettronica.