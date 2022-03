Amazon: come contattare il centro assistenza

Amazon è diventata una delle realtà eCommerce più grandi al mondo. Nata dall'idea di Jeff Bezos, un informatico che lavorava a Wall Street, oggi è il punto di riferimento dello shopping online per tantissimi utenti.

Sullo store di Amazon puoi trovare di tutto, come indica la freccia del logo, dalla A alla Z. Tuttavia, più si fruisce di un servizio e maggiori potrebbero essere le probabilità di dover contattare il suo centro assistenza per eventuali necessità, richieste e/o problemi.

Amazon Italia mette a disposizione del cliente una serie di canali molto pratici per poter risolvere qualsiasi esigenza, su questo non ci sono dubbi. Tuttavia per qualcuno potrebbe risultare difficile capire come fare.

Niente paura quindi, perché in questo articolo vi sveleremo tutti i segreti per contattare in modo facile e veloce il centro assistenza di Amazon Italia.

Amazon: assistenza fai da te tramite sito web

Prima di inziare col spiegarvi come poter contattare Amazon tramite telefono è importante fare alcune premesse. Non sempre un problema per avere soluzione necessita di un contatto diretto con l'operatore. A volte bastano gli strumenti messi a disposizione sul sito web ufficiale del servizio.

In questo caso, il nostro consiglio, è di accedere alla pagina Amazon attraverso il vostro account personale. Nel menù a tendina, che si aprirà posizionando il cursore del mouse in alto a destra sulla voce contenente il nome del vostro profilo, dovete selezionare “Il mio account“. In questa pagina avrete a disposizione molte funzionalità utili a gestire in tutta autonomia alcuni dubbi o bisogni.

Ad esempio cliccando su “I miei ordini” potrete visualizzare tutti gli articoli acquistati fino a quel momento consultando lo stato della spedizione, se e quando sono stati consegnati o addirittura annullandoli nel caso aveste sbagliato o trovato qualcosa a minor prezzo. Cliccando, invece, su “I miei pagamenti” potrete gestire le modalità di pagamento da voi inserite, aggiungerne di nuove o eliminare quelle obsolete.

Servizio clienti tramite telefono

Tuttavia in certi casi risulta necessario contattare un operatore in carne e ossa. Per questo, Amazon non prevede un numero di telefono da chiamare direttamente. Comunque esiste una modalità per essere ricontattati.

Quindi, per essere richiamati da un operatore del servizio clienti Amazon dovrete accedere da web al vostro account tramite questa specifica pagina. Nell'area personale potrete scegliere di essere richiamati, contattati via email o tramite chat facendo riferimento a qualsiasi ordine effettuato recentemente sul portale.

Insomma, Amazon è un servizio fantastico dove potete trovare tantissime offerte e un servizio assistenza davvero impeccabile. L'importante è prendere la strada giusta per risolvere il problema.