Desideri rendere ancora più smart e sicura la tua casa con un citofono WiFi? Bene, è il momento perfetto per farlo, approfittando dei super sconti Amazon del momento. Ora puoi averne uno risparmiando il 70%: lo pagherai appena 34€ invece di 116€ e le spedizioni sono gratis.

Amazon: citofono smart in super offerta

Un prodotto esteticamente molto interessante, con funzionamento autonomo a batterie: questo significa che non dovrai cercare fonti di corrente e cavi per poterlo sfruttare.

Il suo spioncino è in realtà una videocamera con grandangolo di 166″, che ti permetterà di vedere in HD (e ovviamente a colori) chi bussa alla tua porta. Direttamente dallo smartphone potrai guardare le immagini in tempo reale, ma anche sfruttare il microfono integrato per ascoltare oppure gli speaker per comunicare con il tuo ospite. Non manca la visione notturna, per avere il massimo del controllo anche di notte, e il sensore di movimento che capterà chiunque passai accanto al dispositivo.

Tutto quello che ti occorre per sfruttare a piano questo gioiellino è una connessione a Internet WiFi su rete 2,4GHz, che sia stabile. Per approfittare subito dello sconto, e portare a casa questo citofono smart a 34€ invece di 116€ da Amazon, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “5ASNRNFN”. Puoi averlo in nero oppure nella colorazione grigio siderale.

Le spedizioni, seppure non rapide, sono assolutamente gratuite. Ti piacciono gli sconti esclusivi? Scoprili tutti sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home