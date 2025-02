Amazon chiude il proprio Appstore sui dispositivi Android

Amazon ha annunciato ufficialmente la chiusura dell’Amazon Appstore per dispositivi Android, ponendo fine a una delle alternative a Google Play Store. La chiusura definitiva avverrà il 20 agosto 2025.

Interrotta la vendita di Amazon Coins

L’Amazon Appstore è stato lanciato come alternativa a Google Play Store, che lo equivale anche nel funzionamento: consente, infatti, agli utenti di scaricare e installare applicazioni in modo sicuro tramite un’app dedicata. Negli anni, ha acquisito una discreta popolarità, grazie anche alla collaborazione con Microsoft per portare le app Android su Windows 11. Funzionalità che, anch’essa, verrà dismessa.

Amazon ha chiarito la timeline della chiusura:

20 febbraio 2025 : interruzione della vendita degli Amazon Coins, la valuta digitale usata per acquisti in-app e giochi

: interruzione della vendita degli Amazon Coins, la valuta digitale usata per acquisti in-app e giochi 20 agosto 2025 : chiusura definitiva dell’Amazon Appstore su dispositivi Android. Dopo questa data, l’accesso all’Appstore non sarà più disponibile

: chiusura definitiva dell’Amazon Appstore su dispositivi Android. Dopo questa data, l’accesso all’Appstore non sarà più disponibile I rimborsi degli Amazon Coins ancora presenti negli account utenti saranno effettuati al tasso di cambio di 100 Coins = 1 dollaro

Una delle preoccupazioni maggiori riguarda le applicazioni scaricate dall’Amazon Appstore. Molte di esse richiedono la presenza dell’Appstore per funzionare correttamente. Amazon ha avvisato che, una volta chiuso il negozio, il funzionamento di queste app non sarà più garantito su dispositivi Android. Gli sviluppatori potranno continuare a pubblicare aggiornamenti fino alla data di chiusura.

L’impatto principale sarà sugli utenti Android che hanno installato manualmente l’Amazon Appstore. Tuttavia, i dispositivi proprietari di Amazon, come Fire Tablet e Fire TV, continueranno a supportare e utilizzare l’Appstore senza variazioni.