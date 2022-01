Amazon: cavo DisplayPort a HDMI con supporto 4K a PREZZACCIO

Collegare i tuoi dispositivi non può che diventare una favola con questo cavo DisplayPort a HDMI che supporta persino il 4K. Conta che su Amazon lo paghi davvero poco: ti sono richiesti appena 13,99€ per portartelo a casa. Non devi far altro che aggiungerlo al carrello e in quattro e quattr'otto rivoluzioni la tua esperienza.

Le spedizioni Prime te lo fanno arrivare senza costi aggiuntivi e in massimo uno o due giorni.

Cavo DisplayPort a HDMI: necessario come l'acqua

Se devi collegare il laptop a un monitor, a un televisore o qualunque altro dispositivo tu abbia, acquistando questo cavo risolvi nel giro di due secondi, ma letteralmente. Infatti non devi far altro che inserirlo nelle rispettive porte dei device e sfrutti subito a pieno il loro potenziale. Con 1,8 metri di lunghezza non hai problemi di spazio quindi sentiti libero di utilizzarlo al meglio.

Sono punti di forza la placcatura in oro di prima qualità che non sacrifica neanche un dato in fase di trasmissione così la risoluzione 4K diventa di ordine quotidiano. Anche perché a cosa ti servono monitor di ultima generazione se poi non li sfrutti? Da non dimenticare poi il filo in nylon intrecciato che è super resistente ed è a prova di usura. Ciò significa che lo acquisti ora e ti dura una vita e mezza.

Hai dubbi? Con la garanzia di 18 mesi sei coperto davanti a ogni problema ma puoi stare tranquillo che non avrai problemi, anche io lo utilizzo e mi ci trovo benissimo.

Fai attenzione a un solo dettaglio: è non bidirezionale.

Acquista subito questo cavo DisplayPort a HDMI su Amazon a soli 13,99€ concludendo un piccolo affare. In uno o due giorni arriva a casa tua senza dover pagare neanche un euro in più grazie ai servizi Prime garantiti.