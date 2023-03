Amazon, BOTTI di primavera: 99€ per il mini PC (Windows 10 Pro e chip Intel)

Uno spettacolare mini PC con a bordo Windows 10 Pro, un prodotto completo sotto ogni punto di vista, già pronto all’uso. Basta abbinare mouse, tastiera e schermo per avere subito una postazione desktop completa e pronta all’uso. Complici le golose occasioni Amazon del momento, puoi fare un eccezionale affare e portare a casa questo gioiellino a 99,99€ appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Un prodotto compatto ed elegante nel design. Il suo maggiore punto di forza è che occuperà pochissimo spazio sulla scrivania, risultando facile da posizionare anche in postazioni molto compatte. Dotato di tutte le connessioni a cavo e wireless necessarie, risulterà il perfetto compagno per lavorare, studiare e divertirsi.

Un prodotto che, vale la pensa sottolinearlo, arriva con già a bordo Windows 10 Pro ed è anche equipaggiato con processore Intel. A supporto, ben 4GB di RAM e 64GB di SSD, che puoi espandere in qualsiasi momento: il computer ha uno slot facilmente accessibile e già predisposto.

A chi è rivolto questo genere di prodotto? Alla stragrande maggioranza degli utenti. Praticamente a chiunque utilizzi quotidianamente il proprio computer per studiare, lavorare o divertirsi. Non è valido per chi, invece, cerca prestazioni elevate come quelle necessarie per montare un video oppure per una sessione di gaming intensa. Del resto, sarebbe da folli pretendere così tanto: per tali scopi sono necessarie delle macchine specifiche.

Non perdere l'occasione di fare un ghiotto affare su Amazon e porta adesso a casa questo ottimo mini PC a prezzo piccolissimo.

